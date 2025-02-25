закрыть
25 февраля 2025, вторник, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц хочет утвердить специальные расходы на оборону на сотни миллиардов евро

  • 25.02.2025, 17:42
  • 1,140
Мерц хочет утвердить специальные расходы на оборону на сотни миллиардов евро
Фридрих Мерц

Будущий канцлер Германии хочет освободить ресурсы для армии.

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС), который лидирует на парламентских выборах, Фридрих Мерц начал переговоры с представителями Социал-демократической партии Германии (СДПГ) для скорейшего утверждения специальных расходов на оборону в размере 200 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источников, осведомленных с ходом обсуждений.

Отмечается, что представители ХДС и СДПГ обсуждают способы обойти жесткие ограничения на государственные заимствования в Германии. Они хотят освободить ресурсы для армии.

По словам источников, политики рассматривают возможность протолкнуть через парламент голосование за новый пакет, который будет в два раза больше того, который был одобрен три года назад.

В агентстве напомнили, что Мерц обещал избирателям увеличить инвестиции в армию Германии для противодействия российской агрессии. Тем не менее ему пришлось столкнуться с трудностями после того, как ультраправые и левые обеспечили себе блокирующее меньшинство в следующем парламенте страны.

Теперь у Мерца вместе с единомышленниками есть время до 24 марта, когда новый парламент соберется на свое первое заседание, чтобы собрать достаточно голосов для ослабления конституционных ограничений на государственные заимствования, подчеркнули в агентстве.

Источники рассказали журналистам, что одной из идей Мерца является создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине. Помимо этого рассматривается расширение существуещего фонда, а также адаптирование «долгового тормоза», чтобы он позволял совершать дополнительные расходы на оборону.

В агентстве объяснили, что все эти варианты требуют подавляющего большинства в две трети депутатов. Это будет гораздо сложнее обеспечить в парламенте нового созыва.

«Сейчас существует блокирующее меньшинство на крайнем левом и крайнем правом флангах. Должны ли мы принимать решения - это то, что я буду обсуждать с партиями, которые все еще остаются в Бундестаге», - сказал Мерц журналистам в понедельник.

В агентстве добавили, что Мерц и лидер СДПГ Ларс Клингбайль уже сегодня, 25 февраля, планируют провести телефонный разговор. Они хотят обсудить поддержку Украины и оборонные расходы Германии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук