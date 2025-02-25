Мерц хочет утвердить специальные расходы на оборону на сотни миллиардов евро 25.02.2025, 17:42

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Фридрих Мерц

Будущий канцлер Германии хочет освободить ресурсы для армии.

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС), который лидирует на парламентских выборах, Фридрих Мерц начал переговоры с представителями Социал-демократической партии Германии (СДПГ) для скорейшего утверждения специальных расходов на оборону в размере 200 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источников, осведомленных с ходом обсуждений.

Отмечается, что представители ХДС и СДПГ обсуждают способы обойти жесткие ограничения на государственные заимствования в Германии. Они хотят освободить ресурсы для армии.

По словам источников, политики рассматривают возможность протолкнуть через парламент голосование за новый пакет, который будет в два раза больше того, который был одобрен три года назад.

В агентстве напомнили, что Мерц обещал избирателям увеличить инвестиции в армию Германии для противодействия российской агрессии. Тем не менее ему пришлось столкнуться с трудностями после того, как ультраправые и левые обеспечили себе блокирующее меньшинство в следующем парламенте страны.

Теперь у Мерца вместе с единомышленниками есть время до 24 марта, когда новый парламент соберется на свое первое заседание, чтобы собрать достаточно голосов для ослабления конституционных ограничений на государственные заимствования, подчеркнули в агентстве.

Источники рассказали журналистам, что одной из идей Мерца является создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине. Помимо этого рассматривается расширение существуещего фонда, а также адаптирование «долгового тормоза», чтобы он позволял совершать дополнительные расходы на оборону.

В агентстве объяснили, что все эти варианты требуют подавляющего большинства в две трети депутатов. Это будет гораздо сложнее обеспечить в парламенте нового созыва.

«Сейчас существует блокирующее меньшинство на крайнем левом и крайнем правом флангах. Должны ли мы принимать решения - это то, что я буду обсуждать с партиями, которые все еще остаются в Бундестаге», - сказал Мерц журналистам в понедельник.

В агентстве добавили, что Мерц и лидер СДПГ Ларс Клингбайль уже сегодня, 25 февраля, планируют провести телефонный разговор. Они хотят обсудить поддержку Украины и оборонные расходы Германии.

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