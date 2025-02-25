«Трусость Лукашенко порождает абсурдные решения и паранойю» 3 25.02.2025, 17:47

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Диктатор давно утратил связь с реальностью.

Лукашенко пытается сформировать вокруг себя образ «мачо», однако белорусский диктатор — трус. Белорусский диктатор на прошлой неделе озвучил свои страхи из-за переговоров США и России, обвала экономики. Лукашенко до сих пор боится «призраков» событий 2020 года.

Эта новость вызвала резонанс среди читателей сайта Charter97.org. Приводим самые яркие комментарии:

«Лукашенко — трус и предатель белорусского народа. Он предал страну и растоптал Конституцию. Сейчас сидит тихо и надеется поторговать политзаключенными с Трампом. Пешка Путина».

«Трус Лукашенко с женщинами «не воюет». Про это вообще все уже знают. Какие еще нужны аргументы?»

«Что бы ни приключалось в детстве, не все выросли такими негодяями и садистами, как он. Ему, за все его выкрутасы, надо прописать «лечение» в клетке на колесах и «турне с комфортом» по Беларуси. Это очень нужно, чтобы другим не повадно было хайло разевать на людей и богатства страны».

«Лукашенко всегда был трусом — это стало видно еще в первые годы его президентства. Он стал расставлять кодлу мусоров вдоль дороги, по которой едет — вдруг теракт на него Вован замыслил».

«Все буйные психи боятся силы, поэтому крепкие санитары в диспансерах».

«Лукашенко — воплощение трусости. Его постоянные попытки скрыться за спинами силовиков и шефов из Кремля говорят о его страхе перед народом. Он понимает, что его время истекает, и каждый шаг его становится все более неуверенным».

«Эмоциональная изоляция и страх потерять власть сделали его нервным и параноидальным. Он предпочитает оставаться в своем замке, полагаясь на репрессии, вместо того чтобы обратиться к народу как к равному».

«Трусость Лукашенко проявляется не только во внешних действиях, но и в его внутреннем состоянии. Психологически он зажат и подавлен, ведь он осознает, что его режим опирается на страх, а не на доверие. Это создает у него постоянное чувство уязвимости».

«Каждый раз, когда Лукашенко появляется на публике, становится очевидно, что он неуверен в себе. Его мимика и жесты выдают страх, который он пытается скрыть за агрессией. Это не лидер — это человек, который сам стал жертвой своей власности».

«Лукашенко давно утратил связь с реальностью. Его трусость порождает абсурдные решения и паранойю. Он боится потерять контроль, и этот страх приводит к еще большим репрессиям, что, в свою очередь, только усиливает сопротивление народа. В итоге он сам создает свою катастрофу».

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