Белорусов ждет рост цен на известные сладости
- 25.02.2025, 17:58
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Цены вырастут сразу на 16—19%.
Компании Mondelēz и «Марс» предупредили российскую торговлю, что в феврале-марте повысят отпускные цены на некоторую продукцию. Российские юрлица американских производителей выпускают продукцию в том числе для белорусского рынка.
Так, Mars, Snickers, Milky Way и Bounty могут подорожать на 16—19%. Skittles прибавит в цене 12%, драже M&M's — до 16%.
Цены на конфеты «Коркунов» вырастут на 11—19%, шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, круассаны 7 Days и пирожные «Барни» — на 5—15%.
Как утверждают в компаниях, стоимость продукции растет из-за подорожания сырья — какао-бобов и масла — на бирже.
«Онлайнер» спросил у нескольких импортеров, как изменятся цены на продукцию Mondelēz и «Марс» на белорусском рынке. Они подтвердили, что, если цены на российском рынке вырастут, это повлияет и на наши полки.
Вот некоторые цены, которые были в интернет-магазинах 25 февраля.