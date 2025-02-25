Бывший сотрудник Пентагона: Европе нужна собственная армия 25.02.2025, 18:02

Свободная Европа способна себя защитить.

Выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса и министра обороны Пита Хегсета на Мюнхенской конференции по безопасности обескуражили европейских лидеров, поставив под сомнение готовность США защищать Европу, пишет бывший сотрудник Пентагона д-р Майкл Рубин для издания 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Президент США Дональд Трамп, похоже, проявляет больше симпатии к России, чем к оккупированной Украине, и отмахивается от угрозы, которую Россия представляет для остальной Европы. Даже несмотря на то, что Путин загнал российскую экономику в угол, Кремль использует внешнюю агрессию, чтобы отвлечь россиян, но с каждым новым завоеванием ему приходится финансировать аннексированные территории и марионеточные государства, что истощает казну и вынуждает искать новые жертвы для экспансии.

Европейские чиновники признают, что сегодня угроза России для свободной Европы достигла уровня, невиданного со времен Берлинского кризиса. Они также должны признать, что больше не могут полагаться на Организацию Североатлантического договора (НАТО). Положения статьи 5 Устава теоретически могут обязывать каждого члена НАТО, включая Соединенные Штаты, рассматривать любое нападение на союзника НАТО как нападение на самого себя и помогать жертве агрессии.

Но развяжет ли Дональд Трамп ядерную войну, если российские войска войдут в Эстонию?

Идея создания Европейской армии, существующей параллельно с НАТО, не нова. Семь лет назад, в год столетия окончания Первой мировой войны, президент Франции Эммануэль Макрон, недовольный решением Трампа выйти из договора «О сокращении стратегических наступательных потенциалов», заявил, что Европейскому Союзу может понадобиться своя армия.

«У нас должна быть Европа, которая может защитить себя сама, не полагаясь только на Соединенные Штаты», — сказал он тогда.

В то время политики рассматривали подход Макрона как следствие разочарования в Трампе, чем как серьезное предложение. Однако сегодня европейские чиновники настроены серьезно.

Может ли европейская армия заменить НАТО? И если да, то будет ли это лучшим решением? НАТО — это организация, которую современный Запад получил как наследие. НАТО обеспечивало безопасность Европы в годы «холодной войны», но две главных уязвимости снизили эффективность организации теперь. Первая проблема — это способ принятия решений в НАТО, основанный на консенсусе. Это едва не погубило НАТО в первые десятилетия существования. Проблема консенсуса только возрастала по мере расширения НАТО.

Идея о том, что Черногория и Словения имеют право голоса в вопросах безопасности наравне с США, вызывает недовольство в Вашингтоне. Во-вторых, вырисовывается большая турецкая проблема. Когда Турция присоединилась к НАТО, она была нацелена на более европейский путь развития, сегодня же она демонстрирует антизападные настроения и поддерживает терроризм. Турция открыто угрожала НАТО в связи со вступлением Швеции и оспаривала границы и исключительные экономические зоны с членами НАТО — Грецией и Кипром, которые также являются частью Европейского союза.

Если бы Европа была готова вложиться в создание своей армии, она могла бы устранить обе эти проблемы. Вопрос консенсуса был бы снят. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе использует принцип «Консенсус минус один», чтобы предотвратить блокировку решений одним государством. Это может стать хорошей моделью для европейской армии. Аналогичным образом европейская армия могла бы исключить Турцию, лишив власти турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана одним росчерком пера.

Некоторые европейские элиты могут считать, что проблема заключается только в Эрдогане, а не в самой Турции, но это не так: за два десятилетия своего правления Эрдоган изменил учебные программы, воспитав более 30 миллионов турок, кардинально перестроил вооруженные силы страны. Даже если Эрдоган завтра повесят, Европа все равно столкнется с «эрдоганизмом» в последующие десятилетия.

В чем тогда будет недостаток европейской армии?

Здесь проблема будет в Северной Америке. Соединенные Штаты полагаются на Европу — и, в частности, на Турцию — для обнаружения ранних запусков ракет. Армения, в свою очередь, может заменить Турцию, так же как Кипр и Польша.

Разделение обороны Европы и США может привести к пробелам в противодействии подводными лодками. Текущая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Оттавой вызывает сомнения в вопросе координации между США и Канадой, однако, похоже, она будет улажена, когда Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорятся.

Создание армии Европы стоит обсуждать, хоть это и не волшебное решение всех проблем. Слишком долго сторонники НАТО восхищались теорией НАТО, игнорируя реальность. НАТО нужна настоящая реформа, а не просто инвестиции.

Положительным моментом спора между Трампом и его европейскими антагонистами может стать реальная возможность переосмыслить будущее НАТО.

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