Беларусь ждет аномальная разбежка в погоде
- 25.02.2025, 18:14
В среду будет от -16 ночью до +10 днем.
В среду, 26 февраля, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.
Осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами по западу страны будет сгущаться слабый туман. На отдельных участках дорог — гололедица, как и накануне. Из-за этого синоптики объявили желтый уровень опасности. Ветер будет южный, юго-восточный от слабого до умеренного.
Термометры ночью покажут 7-13 градусов ниже нуля, местами будет до -16, а по западу страны ожидается 1-6 мороза. Днем прогнозируется 1-7 градусов тепла, а по юго-западу воздух прогреется до +10.