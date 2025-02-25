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Беларусь ждет аномальная разбежка в погоде

  • 25.02.2025, 18:14
Беларусь ждет аномальная разбежка в погоде

В среду будет от -16 ночью до +10 днем.

В среду, 26 февраля, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами по западу страны будет сгущаться слабый туман. На отдельных участках дорог — гололедица, как и накануне. Из-за этого синоптики объявили желтый уровень опасности. Ветер будет южный, юго-восточный от слабого до умеренного.

Термометры ночью покажут 7-13 градусов ниже нуля, местами будет до -16, а по западу страны ожидается 1-6 мороза. Днем прогнозируется 1-7 градусов тепла, а по юго-западу воздух прогреется до +10.

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