За три года войны белорусский рубль обесценился в 2,3 раза больше российского
- 25.02.2025, 18:26
Доллар вырос на 22%.
За три года полномасштабной российской военной агрессии против Украины и соучастия в этом Беларуси официальный курс доллара к белорусскому рублю вырос на 22% (с 2,6419 до 3,2239), к российскому — на 9,6% (с 80,4194 до 88,1676), свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ котировок, выставляемых центральными банками исследуемых стран.
Таким образом, белорусский рубль обесценился к доллару в 2,3 раза больше российского.
По итогам первого года войны доллар к белорусскому рублю вырос на 5,9%, к российскому — снизился на 7,1%; второго — вырос на 16% к белорусскому и на 24,2% к российскому, третьего — снизился на 0,7% к белорусскому и на 4,9% к российскому.
В Украине доллар подорожал за три года войны на 42,6% (с 29,2549 до 41,7316 гривны): за первый — на 25%, за второй — на 5,2%, за третий — на 8,4%. С 24 февраля по 20 июля 2022 года официальный курс доллара был зафиксирован на отметке 29,2549 гривны, с 21 июля 2022 года по 2 октября 2023 года — 36,5686 (+25%). 3 октября 2023 года фиксированный курс был отменен.