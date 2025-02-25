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Джонсон раскритиковал Трампа за его недавние высказывания об Украине

  • 25.02.2025, 18:28
Джонсон раскритиковал Трампа за его недавние высказывания об Украине
Борис Джонсон

В то же экс-премьер Британии выразил оптимизм.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал президента США Дональда Трампа за его недавние высказывания относительно Украины, а также тональность его высказываний.

Об этом он заявил во время специальной встречи «YES» в Киеве «Три года — Время Побеждать», организованной Фондом Виктора Пинчука и Ялтинской Европейской Стратегией (YES).

«Сказать, что Украина начала войну — это самое вопиющее обвинение жертвы, которую я когда-либо слышал. Знаете, как я уже говорил раньше, это все равно, что винить Соединенные Штаты в том, что они сбили японские истребители в Перл-Харборе. Это абсолютная чушь», — сказал он.

Однако Джонсон выразил оптимизм относительно потенциального американо-украинского соглашения по редкоземельным металлам, заявив, что видит в нем определенные положительные моменты.

«Я думаю, что его следует прочитать. И я думаю, что он содержит семена надежды и прогресса. И да, с одной стороны, он выглядит вымогательной. Но так же, как и ленд-лиз в 1941 году, не правда ли?», — добавил он.

Он также считает, что Украине нужно пройти «через этот этап», насколько бы тревожно не было.

«Поэтому я говорю всем моим дорогим украинским друзьям: я понимаю ваш ужас, когда вы слышите, как говорят об Украине. Я понимаю, насколько тревожно мнение о том, что это соглашение может быть грабительским для вашей страны. Но я действительно считаю, что нам нужно пройти через этот этап, признать, чем на самом деле это соглашение. Это то, что Дональд Трамп может продемонстрировать своему правому крылу, республиканским скептикам по отношению к Украине, в которых он заручился поддержкой. И я думаю, что это открывает путь к прогрессу», — добавил он.

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