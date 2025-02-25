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Ученые рассказали, чем танцы полезны для здоровья

  • 25.02.2025, 18:32
Ученые рассказали, чем танцы полезны для здоровья

Это полноценная замена бегу и тренировкам.

Ученые из Северо-Восточного университета в США пришли к выводу, что танцы могут быть столь же эффективными для физического здоровья, как бег и другие виды активности. Даже если вы просто двигаетесь в такт музыке или без нее, ваше тело получает необходимую дозу физической нагрузки. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Исследователям уже давно известно, что танцы благотворно влияют на здоровье сердца, улучшают баланс, гибкость и эмоциональное состояние. Однако большинство работ, посвященных этой теме, ранее концентрировались на конкретных стилях, таких как балет или хип-хоп. Теперь ученые решили изучить, насколько эффективны свободные, неструктурированные движения, которые может выполнять любой человек.

«Мы позволили участникам танцевать так, как они хотят, и измерили их сердечный ритм, потребление кислорода и уровень нагрузки», — объяснил ведущий автор исследования Астон Маккаллоу.

В эксперименте приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 83 лет, имеющие разный уровень подготовки — от полного отсутствия опыта до 56 лет занятий танцами. Их просили двигаться в течение пяти минут в умеренном и интенсивном темпе, как с музыкой, так и без нее.

Результаты показали, что даже без музыки танцы обеспечивают достаточный уровень нагрузки, чтобы соответствовать рекомендациям минздрава США: танцы расходуют столько же энергии, сколько другие кардиотренировки, помогая достичь рекомендуемых 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю. При этом музыка усиливает эффект. Люди двигались энергичнее, если танцевали под любимые мелодии.

Исследователи подчеркивают, что танцы доступны каждому — их можно практиковать в клубе, дома, даже сидя в кресле. Единственное, что важно учитывать, — наличие свободного пространства для безопасных движений.

«Не нужно выходить из дома или идти в спортзал, чтобы получить пользу от танцев», — добавил Маккаллоу.

Хотя танцы — отличный способ поддерживать физическую форму, исследователи напоминают, что для здоровья также важны силовые упражнения, например, тренировки с весами. Некоторые танцевальные стили, такие как брейк-данс, включают элементы силовой нагрузки, но в этой области требуется дополнительное изучение.

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