Банковские карты белорусов отключат в первый день весны 25.02.2025, 18:54

Эта проблема коснется клиентов более десятка банков страны.

Некоторые белорусы не смогут воспользоваться банковскими картами 1 марта.

Об этом сообщает Банковский процессинговый центр.

Проблемы могут возникнуть при оплате «пластиком» и не только. Также будет проблематично снять наличные, провести операции в инфокиосках и банкоматах.

Чтобы не оказаться в неловкой ситуации, лучше запастись банкнотами заранее, ведь банковские карты белорусов могут быть отключены с 00:00 до 06:00 в первый день весны.

Причиной всему технологические работы. Ограничения коснутся банков, которые подключены к оборудованию БПЦ.

В настоящий момент этими услугами пользуются Беларусбанк, Белагропромбанк, Сбер Банк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк «Решение», Франсабанк, Цептер Банк, БТА Банк.

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