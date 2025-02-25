Банковские карты белорусов отключат в первый день весны
- 25.02.2025, 18:54
Эта проблема коснется клиентов более десятка банков страны.
Некоторые белорусы не смогут воспользоваться банковскими картами 1 марта.
Об этом сообщает Банковский процессинговый центр.
Проблемы могут возникнуть при оплате «пластиком» и не только. Также будет проблематично снять наличные, провести операции в инфокиосках и банкоматах.
Чтобы не оказаться в неловкой ситуации, лучше запастись банкнотами заранее, ведь банковские карты белорусов могут быть отключены с 00:00 до 06:00 в первый день весны.
Причиной всему технологические работы. Ограничения коснутся банков, которые подключены к оборудованию БПЦ.
В настоящий момент этими услугами пользуются Беларусбанк, Белагропромбанк, Сбер Банк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк «Решение», Франсабанк, Цептер Банк, БТА Банк.