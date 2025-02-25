Месси может вернуться в «Барселону» 25.02.2025, 19:03

Лионель Месси

Контракт аргентинского форварда с «Интер Майами» заканчивается в этом году.

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в «Барселону» после завершения контракта в MLS, сообщил в эфире латиноамериканского телеканала DSports журналист Алекс Кандал.

По его словам, Месси заявил, что «не может уйти из футбола, не поиграв на новом «Камп Ноу». Это домашний стадион «Барселоны». Он находится на реконструкции, которая должна завершиться в этом году.

Именно Кандал в мае 2022 года первым сообщил о переходе Месси в «Интер Майами».

Текущее соглашение 37-летнего Месси с клубом MLS заканчивается в декабре 2025 года. Marca ранее сообщала, что аргентинец ведет переговоры о продлении контракта еще на один год, при этом в соглашение могут включить пункт о возможной аренде в европейский клуб во время межсезонья в MLS.

Прошлым летом Месси заявлял, что «Интер Майами» будет его последним клубом и что он пока не готов уходить из футбола.

В прошедшем сезоне MLS аргентинский форвард «Интер Майами» забил 20 мячей и сделал 16 голевых передач. Его признали самым ценным футболистом сезона.

За «Барселону» Месси играл с 2003 по 2021 год, с командой он в том числе четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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