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Буданов рассказал, верит ли в продолжительный мир

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  • 25.02.2025, 19:07
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Буданов рассказал, верит ли в продолжительный мир
Кирилл Буданов

Россия, не достигнув цели в войне с Украиной, стремится получить паузу.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что верит в соблюдение Россией прекращения огня в 2025 году, но не в длительный, стабильный мир. Такое мнение он высказал во время специальной встречи YES в Киеве «Три года – Время Побеждать», состоявшейся в третью годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину, его опубликовали на сайте YES 25 февраля.

«В прекращение огня – я верю, в устоявшийся долгий мир – я оставлю это под сомнением, но пусть это будет мое личное мнение. Почему именно так – объяснение очень простое: стратегическая цель Российской Федерации неизменна и она не может достичь сейчас своей цели. Поэтому очевидно, что она будет дальше искать пути, как ее достигать», – сказал Буданов.

Глава разведки считает, что РФ будет использовать «все методы работы», в том числе гибридные угрозы, которые могут «в любой момент перерасти в полномасштабную войну».

«Однако в режим прекращения огня я верю, это абсолютно реально», – подчеркнул он.

Сегодня, по его словам, Россия, не достигнув цели в войне с Украиной, стремится получить паузу, чтобы восстановить силы, сделать работу над ошибками и продолжить реализацию своей стратегической цели.

«Да, я не буду говорить какие-то непонятные вещи о том, что России ничего не удается, что у них все плохо. Это не так. Они двигаются вперед. Это движение не так уж значительно и недостаточно для достижения стратегической цели, поэтому им нужна пауза. Им нужна пауза, чтобы возобновить свои силы. Совершить работу над ошибками. Попытаться дестабилизировать ситуацию здесь внутри, и тогда у них появляется новое окно возможностей для достижения своей стратегической цели», – отмечает Буданов.

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