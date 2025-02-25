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Jack Daniel's впервые за сто лет выпустил виски 14-летней выдержки

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  • 25.02.2025, 19:16
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Jack Daniel's впервые за сто лет выпустил виски 14-летней выдержки

Крепость этого виски составляет 63%.

Компания Brown-Forman представила новую серию выдержанных виски Jack Daniel's 2025 Aged Series, в которой впервые с 1900-х появился релиз 14-летней выдержки. Об этом сообщает The Spirits Business. Также в рамках серии есть десятилетний и 12-летний виски.

«Когда несколько лет назад мы выпустили наш первый десятилетний виски Jack Daniel's Tennessee Whiskey, мы хотели тем самым почтить наследие самого Джека Дэниела и повторить линейку виски со спиртами того же возраста, которые использовали в его время. В этом году мы представляем 14-летний Jack Daniel's Tennessee Whiskey — наш самый старый виски за последние 100 с лишним лет, — рассказал изданию мастер-дистиллятор Jack Daniel Distillery Крис Флетчер. В ассамбляж нового 14-летнего виски входит 80% кукурузы, 12% ячменного солода и 8% ржи. После дистилляции новый сорт фильтруется через уголь из сахарного клена, как и флагманский виски Jack Daniel's Old No.7 Tennessee Whiskey. Крепость этого виски составляет 63%, а в букете чувствуются ноты кондитерских специй, дуба, корицы, ириса, кожи и трубочного табака. Цена за бутылку в рознице в США — $149,9.

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