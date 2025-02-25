закрыть
25 февраля 2025, вторник, 20:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина может быть новым лидером Европы

1
  • 25.02.2025, 19:20
  • 1,384
Украина может быть новым лидером Европы

Страна имеет самую боеспособную армию в Европе.

Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV рассказал, благодаря чему Украина может стать новым лидером Европы.

«Украина делает, борется. Несмотря на все, несмотря на те негативные вещи, которые имеем в обществе, несмотря на войну, Украина показывает пример устойчивости. И она сейчас, возможно, будет тем новым лидером Европы. Это не какое-то самолюбование, а то, о чем сейчас говорится. Украина имеет самую боеспособную армию в Европе», — заявил Грицак в эфире Radio NV.

Также историк отметил, что одним из возможных лидеров Европы может стать Польша, которая имеет лучшие экономические показатели в ЕС и больше всего чувствует российскую угрозу.

«И здесь есть возможность появления этого линка Польша-Украина. Очевидно, это все спекуляции, но мы понимаем, что ломается геополитическая система», — добавил Грицак.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук