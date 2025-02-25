Украина может быть новым лидером Европы

Украина может быть новым лидером Европы1
- 25.02.2025, 19:20
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Страна имеет самую боеспособную армию в Европе.
Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV рассказал, благодаря чему Украина может стать новым лидером Европы.
«Украина делает, борется. Несмотря на все, несмотря на те негативные вещи, которые имеем в обществе, несмотря на войну, Украина показывает пример устойчивости. И она сейчас, возможно, будет тем новым лидером Европы. Это не какое-то самолюбование, а то, о чем сейчас говорится. Украина имеет самую боеспособную армию в Европе», — заявил Грицак в эфире Radio NV.
Также историк отметил, что одним из возможных лидеров Европы может стать Польша, которая имеет лучшие экономические показатели в ЕС и больше всего чувствует российскую угрозу.
«И здесь есть возможность появления этого линка Польша-Украина. Очевидно, это все спекуляции, но мы понимаем, что ломается геополитическая система», — добавил Грицак.