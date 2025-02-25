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ВСУ возвращают Торецк

  • 25.02.2025, 19:34
  • 4,914
ВСУ возвращают Торецк

Украинские силы находятся в центре города.

Город Торецк, о полной оккупации которого Минобороны РФ поспешило объявить еще в начале месяца, остается частично под контролем Сил обороны Украины. ВСУ удалось остановить продвижение российской армии.

Об этом сообщил украинский милитари-канал DroneBomber, связанный с ВСУ.

Захватить Торецк полностью россиянам так и не удалось. Более того, есть основания полагать, что ВСУ начали отбивать утраченные позиции в городе.

«Враг публикует видео, на которых заметно пребывание ВСУ в центре Торецка. Также сообщается о продвижении (украинских сил — ред.) со стороны шахты (северо-западная окраина города — ред.)», — написал канал.

Официального подтверждения этой информации нет. OSINT-ресурс DeepState не подтверждает полную оккупацию Торецка россиянами. Согласно карте проекта, значительная часть города является так называемой серой зоной, то есть не контролируется ни одной из сторон.

О захвате Торецка Минобороны РФ объявило 7 февраля 2025 года, вероятно, надеясь на быстрый прорыв своих сил. Сегодня, спустя почти месяц, достигнуть объявленного россиянам не удалось.

Помимо Торецка, у ВСУ также есть серьезный успех севернее на Покровском направлении. Там удалось полностью выбить оккупационные войска РФ из Успеновки.

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