Как Римская империя влияет на немцев сегодня 1 25.02.2025, 19:29

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Ученые обнаружили, что немцы, живущие на «римской стороне», больше удовлетворены жизнью.

Неужели люди на юге Германии счастливее потому, что живут на территории, которая две тысячи лет назад была частью Римской империи? Да — подтверждает международное исследование, проведенное учеными университетов Йены, Амстердама, Кембриджа, Гронингена, Техаса и Вены. Его результаты были опубликованы в январе 2025 года в журнале Science Direct под названием «Вечный Рим? Римское правление объясняет региональные различия в благосостоянии в Германии» и показывает, что пространственное разделение, произошедшее почти две тысячи лет назад, может влиять на психологию человека и в настоящем, пишет DW.

Так выглядел пограничный пункт Заальбург при римлянах

В тени могущественной империи

Говоря о пространственном разделении, ученые имеют в виду лимес — укрепленный пограничный рубеж, возведенный для защиты древнеримских поселений от варваров. Это было самое длинное сооружение за всю историю Римской империи. Лимес включал многочисленные крепости, сторожевые башни и военные лагеря. Верхнегерманско-ретийский лимес (Obergermanisch-Raetischer Limes), пограничные укрепления которого были расположены вдоль нижнего течения Рейна и растянулись на 550 километров, включен сегодня в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако лимес был не только военным рубежом Римской империи, но и, что немаловажно, границей распространения ее экономических и культурных достижений.

Реконструкция римской пограничной крепости Заальбург в Бад-Хомбурге

Лагеря легионеров, чьи войска в ранний имперский период все еще прибывали из средиземноморских регионов, представляли собой своего рода микрокосм Древнего Рима. Это можно хорошо представить себе, посетив исторические военные сооружения, как, например, реконструированную римскую пограничную крепость Заальбург в Бад-Хомбурге, и увидев многочисленные артефакты из металлов, керамики, костей и дерева.

Укреппункты легионеров, которые в прежних исследованиях часто рассматривались как обособленные острова, теперь, благодаря современным исследовательским возможностям, предстают как центры с плотно застроенной и интенсивно используемой окружающей территорией, а также с сильно развитой, созидательной античной культурой. Сегодня мы знаем в мельчайших подробностях о том, как протекала повседневная жизнь по обе стороны Рейна - в тени и на солнечной стороне могущественной империи. Римляне принесли с собой прогресс и процветание, обеспечившие на их территориях долгосрочные экономические, культурные и психологические выгоды, которые до сих пор отражаются на населении, проживающем на этой территории. Не говоря уж о половом отоплении и канализации, использовавшихся древними римлянами и до сих пор поддерживающих благополучие нашей повседневной жизни.

Вторая «стена» в головах немцев

В своем докладе ученые Йенского университета сравнивают лимес с Берлинской стеной, разделявшей ГДР и ФРГ 28 лет. Люди по обе стороны внутриберлинской границы росли в совершенно разных условиях, что привело к формированию специфических социальных, экономических, психологически и прочих убеждений и ценностей, которые продолжают оказывать влияние на жителей этого региона и сегодня. Лимес, по мнению исследователей, образует еще одну «психологическую границу», до сих пор незримо разделяющую Германию.

Так, в исследовании сравнивались современные регионы ФРГ, которые почти две тысячи лет назад входили в состав Римской империи и, следовательно, находились под сильным влиянием римской культуры и цивилизации, с оставшимися за чертой лимеса районами, где продолжали проживать племена германцев. При этом были использованы современные статистические методы и оценка данных психологических опросов, в которых приняли участие более 70 тысяч респондентов. Эти сведения собирались с 2003 по 2015 годы и, помимо социально-демографических данных, содержат анализ пяти основных черт личности, присущих жителям исследуемых регионов: открытость, добросовестность, доброжелательность, экстраверсия и невротизм.

Результаты показали, что римский образ жизни оставил неизгладимый отпечаток не только в экономическом и культурном плане, но и в сознании немцев. В частности, жители южной и западной Германии, проживающие на бывших римских территориях, говорят о большей удовлетворенности и лучшем здоровье, а также имеют более высокую продолжительность жизни - в среднем на шесть месяцев — по сравнению с жителями к северу от бывшей границы.

Корни кросс-культурных различий часто лежат в прошлом

История определяет наше настоящее более разнообразными способами, чем предполагалось ранее. «Исследование показывает, что исторические события, произошедшие тысячи лет назад, могут оказывать долгосрочное «скрытое» психологическое воздействие на современное население, - поясняет на сайте Йенского университетаведущий исследователь Мартин Обшонка, который в настоящее время преподает в Амстердамском университете. - Даже приняв во внимание более поздние исторические факторы и ряд специфических региональных условий, включая геологию, климат и экономическое развитие, мы обнаружили четкую связь между римским влиянием и современным психологическим профилем в этих некогда римских регионах, которые характеризуются сегодня более высоким уровнем благополучия, и в которых люди более добросовестны, открыты, креативны, социально адаптированы и эмоционально уравновешены». По словам исследователей, эти черты характера способствуют лучшей приспособляемости и поведению, которое способствует экономическому успеху, улучшает здоровье и продлевает жизнь. Эти региональные закономерности были дополнительно подтверждены специальной статистической процедурой, которая проводилась в приграничных районах вдоль лимеса.

Так выглядел «римский» Кельн

«Исследование показывает, что инвестиции римлян в дорожную сеть, строительство рынков и шахт, внесли значительный вклад в выявленный нами эффект», - добавляет к словам коллеги Михаэль Фрич из Университета имени Фридриха Шиллера в Йене. Существует множество примеров, показывающих, насколько глубокое и продолжительное влияние оказали не только структурные достижения римской цивилизации и связанная с этим торговля, но и весьма развитая в то время римская культура, придававшая большое значение повышению благополучия и укреплению здоровья граждан, порядку, образованию и гигиене.

Почему влияние Рима сохраняется так долго

По мнению экспертов, столь длительный эффект можно объяснить не только способностью человека развивать приобретенные социальные и культурные навыки, но и передавать «местные» достижения из поколения в поколение. Подобно тому, как экономические преимущества, исторически сложившиеся в определенной местности, могут проявляться и оказывать влияние в течение долгих периодов времени.

Но так же и наоборот. «Психологические ограничения, которые мы наблюдаем сегодня, тоже могут иметь свои корни в глубоком прошлом, - отмечает Мартин Обшонка. - Древние границы, сделанные из дерева или камня, конечно, давно исчезли, но их психологическое воздействие может сохраняться на протяжении тысячелетий — невидимое, но все равно значимое».

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