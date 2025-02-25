В Беларуси хотят сносить хрущевки

В Беларуси хотят сносить хрущевки15
- 25.02.2025, 19:41
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Также лукашисты планируют переселять людей из городов в деревни.
Жилищная политика Беларуси до 2030 года предусматривает переселение горожан в деревни и снос хрущевок. Об этом БелТА рассказала член постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству «палаты представителей» Анжелина Сыромятникова.
Сейчас Министерство архитектуры и строительства разрабатывает концепцию государственной жилищной политики в Беларуси до 2030 года.
По словам Сыромятниковой, в этой концепции будет три основных направления: деурбанизация, реновация и увеличение объемов строительства арендного жилья.
В крупных городах хотят строить меньше квартир. Теперь приоритет будет на города-спутники и деревни. Это, по мнению чиновников, поможет вернуть кадры в сельскую местность.
Те дома, которые нет смысла ремонтировать, хотят сносить. Речь здесь идет о хрущевках. Реновацию хотят проводить «по пути России»:
«Это наследие советского прошлого исчерпало себя как морально, поскольку имеет малогабаритные и проходные комнаты, так и физически — вложение финансовых средств в капремонт нецелесообразно», — отметила Сыромятникова.