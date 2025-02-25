ВСУ поразили понтонную переправу и уничтожили пушку Д-20 оккупантов на Сумском направлении 25.02.2025, 19:52

Видео.

Украинские пограничники совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли очередной удар по врагу на Сумском направлении. Воины поразили понтонную переправу и уничтожили пушку Д-20.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины.

«Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины», - сообщили пограничники.

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