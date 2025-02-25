Мерца почти единогласно переизбрали главой фракции ХДС/ХСС 1 25.02.2025, 20:05

Фридрих Мерц

Вскоре он может стать следующим канцлером Германии.

Парламентская фракция ХДС/ХСС во вторник, 25 февраля, почти единогласно переизбрала своим председателем Фридриха Мерца, который вскоре может стать следующим канцлером Германии, сообщает газета FAZ.

Отмечается, что Мерц получил 98% голосов присутствующих на первом после выборов в Бундестаг заседании фракции. Всего было подано 205 голосов: 201 — за, четыре — против.

Ранее Мерц уже возглавлял фракцию немецких консерваторов в 2000—2002 годах, а в 2022-м снова вернулся на эту должность, получив 89,5% голосов.

Политик является кандидатом в канцлеры от ХДС/ХСС, и в случае успешного формирования коалиции консерваторам придется выбрать нового лидера фракции.

Кроме того, во вторник депутаты поддержали продление альянса парламентской группы ХДС/ХСС.

24 февраля лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, чья партия победила на парламентских выборах в Германии, заявил о намерении провести коалиционные переговоры с со-лидером Социал-демократической партии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем.

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