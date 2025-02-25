ВСУ уничтожили российскую ПВО «Стрела-10М4» в Луганской области 25.02.2025, 20:17

Видеофакт.

Силы беспилотных систем продолжают охоту на российскую технику. На этот раз был уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М4».

Об этом сообщают Силы беспилотных систем.

Как отметили военные, вражескую технику уничтожили операторы 412-го полка «NEMESIS». Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М4» - это одна из самых современных модификаций советского ЗРК «Стрела-10».

Отмечается, что эта система способна поражать цели на расстоянии до 5 километров и на высоте от 10 метров. Ее задачей было прикрывать подразделения оккупантов, прежде всего от украинских дронов. Однако украинские операторы в очередной раз продемонстрировали, кто настоящий хозяин в небе.

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