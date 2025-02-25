В Британии музыканты выпустили немой альбом 25.02.2025, 20:29

Так они протестуют против ИИ.

Альбом со звуком тишины вышел в Британии во вторник, пишет BBC. Среди его создателей – музыканты Кейт Буш, группа The Clash, Ханс Циммер, Билли Оушен и Дэн Смит.

Всего более тысячи британских артистов выступили против инициативы правительства. Она позволит компаниям, работающим в сфере ИИ, использовать музыку из интернета для обучения искусственного интеллекта. В дальнейшем ИИ будет генерировать новый контент, как будто созданный человеком.

Самое главное – отчислять авторские гонорары за использование композиций компании-разработчики не должны.

Поэтому музыканты записали немую пластинку с посланием: «Британское правительство не должно легализовать кражу музыки в целях получения выгоды компаниями, занимающимися искусственным интеллектом».

В альбоме 12 треков. В каждом – запись тишины из пустых студий и концертных залов. Такими для себя видят потенциальные последствия музыканты, если инициативу примут.

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