«Три дня» через три года 2 Федор Ястребинский

25.02.2025, 20:43

3,812

«Любил блицкриги господа, в итоге угодил сюда» – положение на четвертый год.

На третью годовщину «специальной военной операции» и мема «Киев за три дня» Владимир Путин может официально объявить о победе и достижении основных целей СВО. Об этом предупредил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Но даже если Путин ничего не объявит, очередная годовщина – повод подвести итоги и обозначить перспективы.

Среди итогов – вступление нейтральных Финляндии и Швеции в НАТО (вместо «“финляндизации” Украины»). За январь–февраль 2025 года выведено из строя более 10% производственных мощностей нефтяной промышленности России. Начались атаки на другую экспортно-ориентированную (бюджетобразующую) отрасль – металлургию. Как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, за три года войны армия РФ потеряла более 10 тысяч танков (эквивалент 20 танковых армий), 21 тысячу других бронемашин, более 23 тысяч артсистем.

Потери людских ресурсов – почти 870 тысяч солдат и офицеров, в том числе 250 тысяч безвозвратно. На февраль 2025 года Би-Би-Си и «Медиазона» установили имена более 95 тысяч погибших российских военных и более 20 тысяч погибших из «народных милиций ДНР и ЛНР». Суммарные потери могут превышать 200 тысяч убитыми, а с учётом тяжелораненых – 500 тысяч.

В 2025 году планируется направить на войну более 150 тысяч российских заключённых. В целом мобилизационный потенциал системы ФСИН исчерпан. Не от хорошей жизни пришлось вербовать наёмников из Непала, Индии, Кубы, ЦАР и направить в Курскую область более 11 тысяч военных из Северной Кореи.

Сейчас на фронте находятся около 700 тысяч военнослужащих РФ. Кремль объективно не заинтересован в массовой демобилизации и возвращении домой ветеранов с боевым опытом. Серьёзные опасения в этой связи озвучил экс-министр внутренних дел генерал Анатолий Куликов. Контролировать ветеранское движение пытаются через Госфонд «Защитники Отечества», который курируют первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко и племянница Путина – статс-секретарь Минобороны РФ Анна Цивилёва. Между тем, сегодня названо количество убийств, совершённых вернувшимися с «СВО»: пока 240. Убийства, ранее совершённые подсудимыми в Украине, при приговорах засчитываются как смягчающее обстоятельство.

Отсчёт войны Кремля против Украины можно вести с 2014 года. Каждый год этой войны делится на два больших сезона боевых действий – тёплый «летний» (или «зелёнка») и холодный «зимний». «Зелёнка» длится с апреля (по-украински квiтень, «цветень») по октябрь (жовтень). К малоснежной «зиме» можно условно отнести ноябрь (листопад) и дождливые межсезонья – осеннюю и весеннюю распутицы.

Хронологию «спецоперации» можно условно поделить на шесть этапов: начальная фаза полномасштабного вторжения РФ (до апреля 2022 года), весенне-летняя кампания 2022 года, успешное первое контрнаступление ВСУ (осень 2022 года), позиционный тупик (ноябрь 2022 – май 2023 года), неудачное второе контрнаступление ВСУ (лето – осень 2023 года), нынешний шестой этап (с декабря 2023 года и до сих пор).

В начале «полномасштабки» Силы обороны Украины решили главную стратегическую задачу – защитили Киев. «Вторая армия мира» не смогла взять украинскую столицу ни за три дня, ни за пять недель. 30 марта 2022 года Минобороны РФ заявило о «плановой перегруппировке». Не дожидаясь «зелёнки», российские войска покинули Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Путинский блицкриг провалился.

С февраля 2022-го бои шли на Чёрном море и в трёх больших операционных зонах– северном, восточном и южном театрах военных действий. После победы Украины в битве за Киев осталось два активных сухопутных ТВД – на юге и востоке. Эпицентр боевых действий сместился на Донбасс.

Летом 2022-го ВСУ получили ракетные комплексы HIMARS, а линия боевого столкновения (ЛБС, «нуль») ненадолго стабилизировалась. Осенью ВСУ провели контрнаступление по двум крайним флангам широкого фронта – на Харьковщине и Херсонщине. Успехи украинских войск вынудили Кремль пойти на открытую аннексию «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей, а также на крайне непопулярную меру – мобилизацию более 300 тысяч резервистов.

Главное сражение в период позиционного тупика зимы 2022 – весны 2023 года – многомесячная «Бахмутская мясорубка». В боях за Бахмут погибли около 20 тысяч сотрудников ЧВК «Вагнер». В том числе 10 тысяч (20%) из 50 тысяч заключённых, завербованных в «оркестр» из российских тюрем. Об этом заявил сам основатель компании, «повар Путина» Евгений Пригожин.

На любой войне многое сразу идёт не по плану. Это произошло и с украинским контрнаступлением 2023 года, к которому противник успел заблаговременно подготовиться. Предполагаемая цель контрнаступления – Крым или Северное Приазовье (чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым) – была слишком очевидна. Даже без утечек секретной информации от кремлёвских «кротов» в Киеве.

На Крымский полуостров ведут две дороги – одна на Перекоп (через Каховку), другая на Джанкой (через Токмак, Мелитополь и Чонгар). Чтобы перерезать приазовский коридор, надо наступать на Мариуполь – или через Мелитополь и Бердянск, или через Угледар и Волноваху.

При подготовке к контрнаступлению ВСУ стали применять дальнобойные ракеты – американские ATACMS и англо-французские Storm Shadow/SCALP-EG, но не было обеспечено тотальное господство в воздухе. Подрыв дамбы Каховской ГЭС и затопление Херсона 6 июня 2023 года сорвали планы переправы ВСУ на левый (восточный) берег Днепра.

300-километровая «линия Суровикина» на запорожском фронте преградила путь на Токмак и Мелитополь. На некоторых участках этой линии мины были уложены в три слоя, а плотность минирования составила пять мин на квадратный метр. Первый из трёх рубежей «линии Суровикина» ВСУ смогли преодолеть только к сентябрю 2023-го, через три месяца ожесточённых боёв за развалины маленького села Работино.

Возможно, в Киеве всерьёз надеялись войти в Мелитополь до июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а на День Независимости Украины 24 августа пить кофе на набережной Ялты. Эти планы не сбылись, но после истечения зерновой сделки ВСУ смогли переломить ситуацию на морском ТВД. Корабли Черноморского флота РФ перестали выходить из пунктов базирования. Штаб ЧФ в центре Севастополя был разрушен ударом Storm Shadow.

Украинское контрнаступление 2023 года можно поделить на две фазы – летнюю (активную) и осеннюю. На летнюю фазу пришёлся скоротечный, но самый острый кризис режима Владимира Путина за всю его четвертьвековую историю – «Марш справедливости», мятеж ЧВК «Вагнер» 23–24 июня 2023 года. Выяснилось, что в случае чего дорога на Москву открыта, сил на защиту столицы нет, а самые верные соратники готовы в любой момент разбежаться кто куда.

Евгений Пригожин объяснил мотивы своего выступления против министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова просто: «психанул». Ровно через два месяца после «психоза», 23 августа опальный Пригожин скоропостижно погиб в странной авиакатастрофе.

Осенняя фаза контрнаступа совпала с новой эскалацией арабо-израильского конфликта, нападением ХАМАС на Израиль в кровавую субботу 7 октября 2023-го. Внимание мирового сообщества переключилось на Ближний Восток. Республиканцы в Конгрессе США требовали увеличить помощь Израилю. Прения по законопроекту о пакетах помощи Украине, Израилю и Тайваню затянулись на полгода, до 20 апреля 2024 года.

В октябре 2023-го Центр политических исследований «Аль-Кудс» в иорданском Аммане провёл «мозговой штурм». Отставные генералы армии Иордании назвали три этапа «одновременного и параллельного» процесса подготовки к Третьей мировой войне: Украина в прошлом, Газа сейчас и Тайвань в будущем.

Осень 2023-го стала своеобразным «моментом истины» для военно-политического руководства Украины. Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина «выбилась» из графика деоккупации. Тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный на страницах лондонского The Economist признал, что на фронте «патовая ситуация». В интервью для Радио Свобода свой просчёт признал экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, который прогнозировал заход украинских войск в Крым на конец лета 2023 года. «Я ошибся со сроками, но Украина всё равно освободит Крым», – отметил Ходжес.

Нынешний шестой этап большой российско-украинской войны начался, когда ВСУ ещё пытались продолжать контрнаступление. Вскоре после нападения ХАМАС на Израиль войска РФ начали штурм Авдеевки. В свою очередь, ВСУ скрытно высадили десант на левобережной Херсонщине и создали тактический плацдарм в селе Крынки. С октября 2023-го по июль 2024-го украинцы силами не более батальона сковывали 40-тысячную российскую группировку «Днепр». С августа 2024 года новым фактором войны стал фронт на суверенной территории РФ – в Курской области.

Зимой 2023 – 2024 года ВСУ оставили пригороды Донецка – Марьинку и Авдеевку. В апреле россияне начали штурмовать Часов Яр, в июне – Торецк (бывший Дзержинск), в августе – Покровск (бывший Красноармейск). Линия фронта проходит по этим городам до сих пор. Если точнее, украинцы продолжают контролировать Покровск и соседний Мирноград (бывший Димитров). Силы наступающей армии РФ, малые штурмовые группы не могут прорваться в сам Покровск.

На сегодня фронт российско-украинской войны состоит из 12 оперативных направлений – девяти на восточном ТВД (Слобожанщина, Донбасс) и трёх на южном (Херсонщина, Запорожская область).

К восточному ТВД относятся Курское, Харьковское, Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское (Часов Яр), Торецкое, Покровское (бывшее Авдеевское) и Новопавловское (бывшее Кураховское) направления. К южному ТВД – Гуляйпольское (бывшее Великоновосёлковское), Ореховское («Работинский выступ») и Приднепровское (Херсонское).

С российской стороны 12 оперативных направлений распределены среди шести оперативно-стратегических групп войск (ГВ) – «Север», «Запад», «Центр», «Юг», «Восток» и «Днепр». Первые пять ГВ сформированы на основе частей и соединений пяти военных округов и возглавляются командующими войсками этих округов. Действиями ГВ «Днепр» руководит командующий ВДВ Михаил Теплинский.

Зона ответственности ГВ «Север» (командующий – Александр Лапин, Ленинградский ВО) – тактические ГВ «Брянск», «Курск», «Белгород», Курское и Харьковское направления. С мая «северяне» не могут взять украинский райцентр Волчанск. В этих боях погиб Микола Коханивский – основатель и лидер Добровольческого Руха ОУН, командир одноимённого батальона.

С августа лапинские войска отвоёвывают российский райцентр Суджа. При этом ГВ «Север» ближе всех к тыловым базам снабжения, сам генерал Лапин близок к начальнику Генштаба Валерию Герасимову. И даже северокорейский контингент бросили именно на помощь Лапину.

Линия фронта в Волчанске проходит по реке Волчья. Россияне контролируют северную, правобережную часть Волчанска. В этой части города расположен Волчанский агрегатный завод. В сентябре спецгруппы Буданова провели зачистку всех 30 зданий завода. В октябре войска Лапина снова водрузили там российский флаг. Сейчас территория завода снова под контролем ВСУ.

Купянское направление проходит вдоль границ Луганщины и Харьковщины, по линии Купянск – Сватово – Кременная. За Купянское и соседнее Лиманское («Краснолиманское») направления отвечает ГВ «Запад». Командующий – Сергей Кузовлев, Московский ВО. Задача «западников» – вернуть контроль над восточными районами Харьковской области, преодолеть реку Оскол (приток Северского Донца), выйти на линию Волчанск – Великий Бурлюк – Изюм и перерезать железную дорогу между Харьковом и Донбассом. Эту задачу ГВ «Запад» не может выполнить более двух лет.

Важнейшим участком фронта остаются подступы к Краматорской-Славянской агломерации – Северское, Краматорское (Часовоярское, бывшее Бахмутское или «Артёмовское») и Торецкое направления. За этот сектор отвечает ГВ «Юг», сформированная из войск российского Южного военного округа и «народной милиции ДНР». Группировкой руководит командующий ЮВО Александр Санчик.

На Покровском направлении действует ГВ «Центр», на соседнем Новопавловском – ГВ «Восток». Эти группировками руководят командующие войсками соответствующих округов – Андрей Мордвичев (Центральный ВО) и Андрей Иванаев (Восточный ВО).

На праздник 23 февраля Минобороны РФ официально заявило, что ГВ «Восток» заняла село Улаклы. Далее Улаклы находится село Константинополь и стратегический перекрёсток дорог на север, юг и запад – соответственно на Покровск, Великую Новосёлку и Запорожскую область.

Зона ответственности ГВ «Днепр» генерала Теплинского – Запорожская и Херсонская области. В состав сводной группировки включены части ВДВ, морской пехоты и кавказской 58-й общевойсковой армии Южного ВО. В 2022 – 2023 годах Теплинский был одним из главных оппонентов группы Валерия Герасимова внутри генералитета Минобороны. Другими фигурами «генеральской фронды» считались Сергей Суровикин, Михаил Мезенцев и Иван Попов.

Назначение в ГВ «Днепр» стало для Теплинского своеобразной ссылкой. По понятным причинам подчинённые ему части ВДВ не сведены в единый ударный кулак, а распределены по разным фронтам на роль «пожарных команд». Например, псковскую 76-ю дивизию в 2024 году собирались перебросить из-под Работино в Часов ЯР, но в итоге отправили в Курскую область. Уссурийская 83-я бригада была обескровлена в Волчанске и также переброшена под Суджу. Комбриг-83 полковник Артём Городилов арестован по обвинению в мошенничестве.

Наиболее вероятной целью российских войск на Донбассе на период весенней кампании 2025 года считается не Покровск, а Констатиновка – южный форпост Краматорско-Славянской агломерации. По оценкам вашингтонского Института изучения войны (ISW), армия РФ сможет продвинуться из Торецка к окраинам Константиновки к началу мая. Но только если сохранят недавние темпы продвижения на Покровск, что по мнению экспертов ISW маловероятно.

Из-под Покровска в Торецк (с прицелом на Константиновку) переброшена 150-я гвардейская мотострелковая Идрицко-Берлинская дивизия – официальная преемница советской 150-й стрелковой дивизии, водрузившей «Знамя Победы» над Рейхстагом. С украинской стороны в боях за Торецк участвует 12-я бригада спецназа «Азов» Нацгвардии Украины – официальная преемница полка «Азов», оборонявшего Мариуполь и комбинат «Азовсталь». Командир бригады – Герой Украины, полковник Денис Прокопенко (позывной «Редис»).

Предположим, что в мае 25-го «победоносцы» 150-й дивизии после локального боя с штурмовой группой «Азова» выложат видео с красным флагом над какими-нибудь цехом или гаражом в промзоне на окраине Константиновки. Российский телезритель охотно поверит, что вот она долгожданная победа – захвачен секретный бункер «укровермахта» с биолабораторией НАТО, волчье логово террористов, экстремистов и нацистов. Тем более, если об этом с трибуны мавзолея заявит сам Путин в присутствии Си Цзиньпина.

Кремлёвская пропаганда конструирует параллельную реальность. Раз не победили к 23 или 24 февраля, обязательно надо победить к 9 мая. Но лучше к 20 апреля. Это ведь не только Пасха Христова, но и день рождения Адольфа Гитлера. Учитывая характер правящего режима РФ – параллели очевидны и во власти, и в оппозиции – апрельская дата подходит гораздо более чётко.

Проблема в том, что все эти даты всех этих побед Кремль забывает согласовать с ВСУ. Сходную ошибку в своё время хронически совершал тот же Гитлер. «Любил блицкриги господа, в итоге угодил сюда» – положение на четвертый год.

Федор Ястребинский, «В кризис.ру»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com