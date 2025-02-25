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В Конгресс США внесли проект резолюции в поддержку Украины

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  • 25.02.2025, 21:01
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В Конгресс США внесли проект резолюции в поддержку Украины

Подробности.

В Палату представителей США подали проект резолюции в поддержку Украины в обороне от российского вторжения. Авторами инициативы являются члены «Украинского кокуса» в Конгрессе.

Об этом сообщает посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

Она отметила, что члены Палаты представителей представили на рассмотрение двухпартийный проект резолюции «О чествовании героических жертв народа Украины через 3 года после незаконной и неспровоцированной войны президента России Владимира Путина против Украины 24 февраля 2022 года и о признании ужасной цены преступлений, которые Россия совершала против человечества, в ходе своей агрессии».

В преамбуле документа подчеркивается, что вторжение России в Украину началось в 2014 году. При этом российский диктатор начал полномасштабную войну, чтобы захватить всю территорию Украины.

Также в преамбуле упоминаются более 100 тысяч военных преступлений россиян против Украины, депортация украинских детей в Россию и убийства гражданских украинцев, которые совершали оккупанты.

В основной части резолюции конгрессмены, в частности, предлагают:

подтвердить преданность народу Украины и решительную поддержку Украины;

осудить российского диктатора Владимира Путина;

выразить необходимость восстановления контроля Украины над временно оккупированными территориями;

подтвердить важность Будапештского меморандума и призвать Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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