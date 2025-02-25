Премьер Польши после «выходных мечты» на горнолыжном курорте оказался на костылях 25.02.2025, 21:38

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Идти на больничный Дональд Туск не собирается.

Премьер-министр Польши Дональд Туск травмировался в горах в прошлые выходные, однако идти на больничный не собирается. Об этом он рассказал 25 февраля в соцсети X.

По его словам, несколько дней отдыха на лыжах с внучками «должны были быть выходными мечты», которые он планировал полгода.

«Они [внучки] на склоне сказали: «Покажи, дедушка, как ты катаешься». Вот я и показал», – иронизирует Туск.

Глава польского правительства отметил, что с костылями и наколенным ортезом, которые видны на видео, он будет работать еще несколько дней.

«Конечно, я не пойду на больничный, хотя наверняка некоторые люди хотели бы этого», – сказал премьер.

Он отметил, что его расписание останется без изменений, и призвал людей быть осторожными в горах и проверять лыжи.

A miało być tak pięknie... pic.twitter.com/tS6Wyclmx4 — Donald Tusk (@donaldtusk) February 25, 2025

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