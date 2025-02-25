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Великобритания призывает Европу конфисковать российские активы

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  • 25.02.2025, 21:47
Великобритания призывает Европу конфисковать российские активы

В ЕС обсуждают этот вариант в ответ на переговоры США и РФ без Украины и Европы.

По мнению главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, европейские страны не просто замораживать российские активы, но и изымать их. «Разумеется, Европа должна действовать быстро, и я считаю, что нам следует перейти от замораживания активов к их конфискации», - заявил он во вторник, 25 февраля, в парламенте Великобритании, передает DW.

Лэмми подчеркнул, что ни одно правительство не может действовать в одиночку в этом вопросе. «Мы должны действовать сообща с нашими европейскими союзниками», - заявил он. По его словам, этот вопрос уже обсуждался со странами «Группы семи» и другими международными союзниками.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что в Брюсселе рассматривают возможность конфискации заблокированных три года назад активов РФ, после того как США и Россия провели переговоры о прекращения войны в Украине без Киева и ЕС.

Данные средства Politico называет «секретным оружием» европейцев. До сих пор шла речь лишь об использовании доходов от них, но не о их конфискации. «Изъятие этих активов — радикальный вариант, который почти наверняка гарантировал бы Европе более значительное место за столом переговоров», - считают журналисты.

Такой вариант поддерживают страны Балтии и Северной Европы, Польша, Чехия, а также глава европейской дипломатии Кая Каллас, против выступают Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По некоторым оценкам, по всему миру заморожено около 260 млрд евро российских активов. Большая их часть — примерно 210 млрд евро — находится в Европейском Союзе, в США — лишь около 5 млрд долларов.

На конец 2024 года в бельгийском депозитарии Euroclear хранилось замороженных российских активов на 183 млрд евро. В январе 2024-го страны Евросоюза одобрили использование прибыли от заблокированных активов российского Центробанка для помощи в восстановлении экономики Украины, пострадавшей от военных действий. Украине уже было передано несколько миллиардов евро из числа таких доходов.

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