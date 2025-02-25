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Белорусские контрабандные сигареты проломили чердак поляку

  • 25.02.2025, 22:02
Белорусские контрабандные сигареты проломили чердак поляку

Фотофакт.

Три воздушных шара с нелегальными табачными изделиями общей стоимостью более zł75 тыс. (примерно Br62,27 тыс.) был обнаружен сотрудниками Подляского пограничного отряда.

Об этом сообщает пограничная служба Польши.

В понедельник, 24 февраля, при исполнении служебных обязанностей в коммуне Кузница сотрудники пограничного поста обнаружили сверток в черной фольге и остатки метеозонда. Груз содержал 1,5 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками общей стоимостью почти zł24,5 тыс. (Br20,3 тыс.).

В тот же день в коммуне Сидра сотрудники полиции обнаружили еще несколько упаковок с сигаретами, прибывших контрабандой на воздушном шаре. Внутри находилось более 1,5 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму более zł26 тыс. (Br 21,5 тыс.).

Это были не единственные сигареты, которые в тот день были прибыли с помощью метеозонда. В деревне Шудзялово незаконный пакет упал на частную территорию, повредив крышу расположенного там дома.

В свертке было более 1,5 тыс. пачек сигарет. Груз оценили в zł26 тыс. (Br 21,5 тыс.).

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по установлению лиц, причастных к отправке и получению незаконных грузов.

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