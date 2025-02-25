Тайвань арестовал китайское грузовое судно 25.02.2025, 22:09

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Судно подозревают в повреждении подводного кабеля.

Береговая охрана Тайваня задержала грузовое судно, подозреваемое в причастности к повреждению подводного кабеля связи у берегов острова. Об этом говорится в релизе управления береговой охраны 25 февраля.

Отмечается, что обрыв кабеля, соединяющего Тайвань с островами Пенху, произошел 25 февраля. Тем не менее, связь между островами не прекратилась, поскольку автоматически активировался запасной кабель.

Береговая охрана начала расследование инцидента и задержала судно HongTai, которое на момент аварии находилось в районе повреждения. На его борту находился экипаж, состоявший из восьми человек, все они граждане КНР.

Представители береговой охраны отмечают, что окончательных выводов относительно того, является повреждение кабеля результатом саботажа или случайностью, еще не сделано.

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