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FT: Украина и США согласовали соглашение о полезных ископаемых

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  • 25.02.2025, 22:19
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FT: Украина и США согласовали соглашение о полезных ископаемых

Вашингтон пошел на уступки.

Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ. Об этом во вторник, 25 февраля, изданию Financial Times сообщили украинские чиновники.

Чиновники заявили, что Киев готов подписать соглашение о совместной разработке природных ресурсов, в частности нефти и газа, после того, как США отказались от требования на право получения $500 млрд потенциального дохода от их добычи.

Они также утверждают, что им удалось договориться о значительно более выгодных условиях и видят соглашение как способ расширения отношений с США для укрепления перспектив Украины после трех лет войны.

«Соглашение по полезным ископаемым — это лишь часть общей картины. Мы неоднократно слышали от администрации США, что оно является частью более широкого плана», — заявила в комментарии Financial Times вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Издание отмечает, что окончательная версия соглашения предусматривает создание фонда, куда Украина будет направлять 50% доходов от «будущей монетизации» природных ресурсов. Фонд будет инвестировать в украинские проекты. Условия соглашения не распространяются на действующую деятельность Нафтогаза и Укрнафты, крупнейших украинских добытчиков газа и нефти.

Однако соглашение не содержит никакого упоминания о гарантиях безопасности от США. Оно также оставляет открытыми ключевые вопросы, в частности размер доли США в фонде и условия соглашений о «совместной собственности», которые должны быть согласованы в дальнейшем.

Украинские чиновники заявили, что соглашение было одобрено министрами, и выразили надежду, что Владимир Зеленский в ближайшие недели посетит Белый дом для церемонии его подписания с Дональдом Трампом, добавили в FT.

«Это будет возможность для президента обсудить, что представляет собой более широкий план. А после этого мы сможем думать о следующих шагах», — сказал один из чиновников.

Мандат фонда на инвестирование в Украину стал еще одним изменением, которого добивался Киев. В документе указано, что США будут поддерживать экономическое развитие Украины в будущем.

Украинские чиновники добавили, что соглашение является лишь «рамочным» и никакие доходы не будут перечислены, пока фонд не начнет функционировать, что дает время на урегулирование возможных разногласий.

Как отмечает FT, соглашение также должен одобрить украинский парламент, а оппозиция уже дала понять, что перед ратификацией соглашения, как минимум, будет горячая дискуссия.

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