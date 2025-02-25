ВСУ сбили в воздухе российский ударный БПЛА «Ланцет» 25.02.2025, 22:29

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Видеофакт.

Бойцы подразделения ПВО Skywars 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» сбили в небе российский ударный БПЛА «Ланцет».

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

«Этот дрон как раз шел на цель, которую вела «Зала». Враг здесь действовал по привычной схеме: сначала в воздух поднимается дрон-разведчик, затем в цель летит дрон-камикадзе «Ланцет» — как аналог снаряда. Бойцы сбили дрон еще на подлете — нашей «птичкой» прямо в небе», - сообщили воины.

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