ВСУ сбили в воздухе российский ударный БПЛА «Ланцет»
- 25.02.2025, 22:29
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Видеофакт.
Бойцы подразделения ПВО Skywars 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» сбили в небе российский ударный БПЛА «Ланцет».
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.
«Этот дрон как раз шел на цель, которую вела «Зала». Враг здесь действовал по привычной схеме: сначала в воздух поднимается дрон-разведчик, затем в цель летит дрон-камикадзе «Ланцет» — как аналог снаряда. Бойцы сбили дрон еще на подлете — нашей «птичкой» прямо в небе», - сообщили воины.