Зеленский обсудил с Макроном его визит в США 25.02.2025, 22:47

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Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил французского лидера за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 25 февраля, что в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил детали его визита в США.

«Говорил с президентом Макроном о его визите в Америку, координируем наши действия. Эммануэль, спасибо за поддержку!» – сказал Зеленский.

Макрон по приглашению Трампа посетил Вашингтон 24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабной агрессии России против Украины, проинформировали в Елисейском дворце.

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