Зеленский обсудил с Макроном его визит в США
- 25.02.2025, 22:47
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Президент Украины поблагодарил французского лидера за поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 25 февраля, что в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил детали его визита в США.
«Говорил с президентом Макроном о его визите в Америку, координируем наши действия. Эммануэль, спасибо за поддержку!» – сказал Зеленский.
Макрон по приглашению Трампа посетил Вашингтон 24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабной агрессии России против Украины, проинформировали в Елисейском дворце.