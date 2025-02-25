Норвегия и Дания увеличат сотрудничество в обороне для поддержки Украины
- 25.02.2025, 23:21
Страны выступили с совместным заявлением.
Дания и Норвегия усиливают сотрудничество в обороне, в частности, чтобы и в дальнейшем помогать Украине. В частности, они активизируют свои усилия в этой области после недавних заявлений президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters.
Во вторник, 25 февраля, Норвегия и Дания выступили с совместным заявлением об увеличении оборонных усилий.
В заявлении говорится о том, что эти меры будут осуществлены в рамках Северного сотрудничества и в рамках НАТО. Страны намерены представить конкретные предложения в мае. Но уже сейчас известно, что часть из них будет направлена на поддержку Украины.
«Среди направлений, которые будут охвачены, — изучение возможностей для укрепления промышленных связей в поддержку наших собственных оборонных секторов и дальнейшая поддержка Украины», — заявили представители Дании и Норвегии.
Также страны хотят рассмотреть, как укрепить сотрудничество между их вооруженными силами во всех сферах. А также развивать стратегическое сотрудничество в Северной Атлантике.
13 февраля правительство Норвегии сообщило, что страна закупит у США средства противовоздушной обороны для Украины на примерно 1,2 миллиарда крон (почти 78 миллионов долларов). Эти средства являются частью помощи в 1,663 млрд долларов, которые Норвегия планирует выделить для Украины в 2025 году.