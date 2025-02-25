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Одна из крупнейших строительных компаний Франции ушла из России

  • 25.02.2025, 23:41
Одна из крупнейших строительных компаний Франции ушла из России

Холдинг решил продать активы из-за растущих геополитических рисков и экономической ситуации в РФ.

Несмотря на распространение слухов о возможном возвращении иностранных компаний в Россию на фоне американо-российских переговоров по войне, французский холдинг Vinci S.A. решил окончательно покинуть российский рынок. Об этом сообщают РосСМИ.

Компания продала свои активы, в частности в компании «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), занимавшейся строительством части скоростной автотрассы Москва — Санкт-Петербург. Новым владельцем активов стала группа Нацпроектстрой, которая в 2021 году уже приобрела часть акций СОКК.

Vinci S.A. - один из крупнейших европейских инфраструктурных холдингов, занимающийся строительством и обслуживанием автомобильных дорог, аэродромов, стадионов и энергетических объектов.

Однако из-за растущих геополитических рисков и экономической ситуации в России холдинг решил продать свои активы в стране. Это решение стало частью стратегии компании, уже ранее выведшей часть своих бизнесов из России, в частности, отказавшись от активов в скоростных автомагистралях.

В то же время, российская пропаганда распространяет слухи о желании иностранных компаний вернуться в РФ, однако, по словам вице-премьера РФ Дениса Мантурова, компании, покинувшие Россию после начала войны, даже не поднимали вопрос о возможном возвращении.

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