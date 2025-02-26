Белорусскую монету продают почти за 400 тысяч рублей 26.02.2025, 1:05

Почему она столько стоит.

В Беларуси продается золотая памятная монета «Беларускі балет» — продавец хочет за нее сотни тысяч рублей. В объявлении говорится, что это самая редкая подобная монета страны, передает «Зеркало».

Монета «Беларускі балет» номиналом в 1000 рублей отчеканена в 2014 году в Германии из золота 999 пробы, вес — 155,5 г. Цена — 392 634,7 рублей.

На сайте белорусских нумизматов говорится, что сохранились всего 49 таких экземпляров. Это при обычном тираже таких белорусских монет в 1000 штук. При этом «Беларускі балет. 2014» — единственная за всю историю выпуска памятных монет Беларуси, которая не упоминалась в специальном выпуске за ноябрь 2015 года журнала «Банковский вестник».

Отмечается, что в коллекции музея денег Нацбанка ее тоже нет — все экземпляры продали на международном нумизматическом рынке.

«Из определенных источников известно, что весь тираж монеты был выкуплен немецкой инвестиционной компанией. До 2020 года было реализовано только четыре монеты. Одна из монет была продана на аукционе eBay за 99 500 долларов. В 2020 году, на пике стоимости золота, 40 экземпляров было переплавлено в слитки — так инвестор заработал на разнице стоимости золота при покупке и продаже. На нумизматическом рынке, таким образом, осталось только девять монет, из которых четыре уже осели у коллекционеров», — говорится в тематической публикации belnumizmatika.by.

Там же отмечается, что «на нумизматическом рынке не существует боле редкой и уникальной белорусской памятной монеты». Коллекционеры полагают, что с этой монетой связана «некая криминальная история», в результате которой она не попала и никогда не попадет на легальный нумизматический рынок.

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