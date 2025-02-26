Мировой долг вырос до рекордных $318 трлн 26.02.2025, 3:44

Растут обязательства развивающихся стран.

Мировой долг — общая сумма непогашенной задолженности всех стран мира, включая государственный, корпоративный и долг домохозяйств — вырос на $7 трлн за 2024 год и достиг рекорда в $318 трлн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отчета Института международных финансов (IIF).

Соотношение мирового долга к глобальному ВВП впервые увеличилось с 2020 года (на 1,5 п.п.) до 328% за счет увеличения общего государственного долга до $95 трлн.

На развивающиеся рынки, среди которых лидируют Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция, в прошлом году пришлось около 65% роста мирового долга. При этом в текущем году развивающимся странам придется погасить или рефинансировать $8,2 трлн. Эти обязательства могут поставить под угрозу способность отдельных развивающихся стран выдерживать надвигающиеся политические и экономические штормы, указывают авторы отчета.

По прогнозам IIF, мировой долг увеличится еще на $5 трлн за 2025 год, в основном за счет увеличения государственных расходов на поддержку бизнеса и развитие инфраструктуры, а также на оборону, особенно в Европе.

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