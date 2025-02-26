Когда Украина и США могут подписать сделку о полезных ископаемых
- 26.02.2025, 5:59
СМИ узнали дату.
Украина согласовала условия соглашения с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых и может подписать его уже в пятницу, 28 февраля.
Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил высокопоставленный украинский чиновник в интервью агентству AFP, пишет Barron’s.
«Сейчас чиновники работают над деталями. Мы рассматриваем возможность визита в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения», — сказал источник.
Как сообщает Bloomberg, в среду Кабинет министров Украины будет рекомендовать подписать соглашение. В Белом доме не ответили на запрос агентства.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.