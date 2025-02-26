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Когда Украина и США могут подписать сделку о полезных ископаемых

  • 26.02.2025, 5:59
Когда Украина и США могут подписать сделку о полезных ископаемых

СМИ узнали дату.

Украина согласовала условия соглашения с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых и может подписать его уже в пятницу, 28 февраля.

Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил высокопоставленный украинский чиновник в интервью агентству AFP, пишет Barron’s.

«Сейчас чиновники работают над деталями. Мы рассматриваем возможность визита в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения», — сказал источник.

Как сообщает Bloomberg, в среду Кабинет министров Украины будет рекомендовать подписать соглашение. В Белом доме не ответили на запрос агентства.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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