Трамп о сделке с Украиной: Мы почти договорились 2 26.02.2025, 8:07

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Зеленский приедет на этой неделе в США, чтобы подписать договор о полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы подписать соглашение по полезным ископаемым. И рассказал, что плучит украинская сторона вместо этого.

Об этом сообщает Axios и Sky News.

Американский президент 25 февраля рассказал журналистам, что Зеленский посетит Белый дом в пятницу, и что президент Украины «хотел бы подписать со мной соглашение о полезных ископаемых».

Западные СМИ приводят заявление Трампа о том, что соответствующее соглашение между США и Украиной уже «почти» согласовано сторонами.

«Мы почти договорились о нашем соглашении по редким землям», - добавил он.

По словам Трампа, это «большая сделка, это может быть сделка на триллион долларов, что угодно. Это редкоземельные металлы и другие вещи».

«Американские налогоплательщики получат назад свои деньги (которые США выделили Украине, - ред.) с излишком», - сказал американский лидер.

Трамп рассказал, что получит Украину по соглашению

На вопрос о том, что Украина получит от Штатов по соглашению по «редкоземям», Трамп заявил, что это «350 миллиардов долларов (сумма, которую по утверждению Трампа, США уже выделили Украине, - ред.) и массу военной техники, право продолжать бороться».

«Украина, украинские солдаты - очень храбрые, но без США и их денег и техники эта война закончилась бы очень быстро», - заявил президент США.

Также Трамп напомнил, что в свое время именно он принял решение о поставках Украине «Джавелинов».

President Trump says Ukrainian President Zelenskyy will be coming to the White House on Friday to sign a rare earth minerals deal: "The American taxpayer now is going to get their money back — plus." pic.twitter.com/wCLETaqcWw — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 25, 2025

Вопрос о согласовании соглашения

Два источника, близкие к украинскому правительству, сообщили Axios, что соглашение было достигнуто во вторник после двух недель напряженных переговоров.

Оно призвано позволить США получить часть огромных минеральных богатств Украины и стимулировать послевоенное развитие страны.

Один источник Axios рассказал, что Зеленскому удалось договориться об окончательном проекте, который не включал ключевое требование Вашингтона о праве на 500 миллиардов долларов будущих доходов. Перед тем издание Financial Times также писало о таких уступках США.

В проекте соглашения указано, что Штаты хотят сохранить Украину «свободной, суверенной и безопасной», но в документе не упоминаются конкретные гарантии безопасности.

Между тем два источника западных СМИ рассказали, что Кабинет Министров Украины соберется завтра, 26 февраля, чтобы утвердить соглашение, прежде чем Зеленский поедет в Вашингтон позже на этой неделе.

Соглашение между Украиной и США о «редкоземах»

Напомним, США предложили Украине соглашение по редкоземельным металлам, которое предусматривало создание фонда на 500 млрд долларов, где Вашингтон получил бы экономические и управленческие права. По мнению Дональда Трампа, это должно было бы стать способом «возмещения» американской помощи. Владимир Зеленский отметил, что объем поддержки составил 100 млрд долларов и не может считаться долгом.

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