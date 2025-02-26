Китайское судно повредило кабель у берегов Тайваня
- 26.02.2025, 8:11
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Это выходит за пределы рядового случая.
Береговая охрана Тайваня во вторник, 25 февраля, задержала грузовое судно, принадлежащее Китаю. Поводом стало исчезновение сигнала в подводном кабеле, ведущем к островам Пенху в Тайваньском проливе.
Об этом сообщает Reuters.
Береговая охрана заявила, что отправила три судна для задержания китайского судна Hong Tai 58, зарегистрированного в Того. Корабль бросил якорь возле морского кабеля в районе юго-западного побережья Тайваня примерно в то же время, когда он был отключен.
По данным береговой охраны, это связанное с Китаем судно, ходит под удобным флагом. Это свидетельствует, что оно зарегистрировано в другой стране, чем страна его владельца.
«Все восемь членов экипажа являются гражданами Китая, и (мы) не исключаем возможности преследования со стороны Китая в серой зоне», - говорится в заявлении береговой охраны. В ведомстве добавили, что необходимо дальнейшее расследование.
Тайваньское министерство цифровых технологий сообщило, что услуги связи были перенаправлены на другие кабели между Тайванем и другими офшорными островами, в частности архипелагом Пенху.
Высокопоставленный чиновник службы безопасности Тайваня на условиях анонимности сообщил Reuters, что правительство рассматривает этот инцидент как вопрос национальной безопасности.
«Это выходит за пределы рядового случая», - сказал чиновник.
По его словам, Hong Tai 58 с субботы находится в водах к юго-западу от Тайваня и не отвечает на неоднократные вызовы береговой охраны.