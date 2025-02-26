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Китайское судно повредило кабель у берегов Тайваня

  • 26.02.2025, 8:11
  • 2,262
Китайское судно повредило кабель у берегов Тайваня

Это выходит за пределы рядового случая.

Береговая охрана Тайваня во вторник, 25 февраля, задержала грузовое судно, принадлежащее Китаю. Поводом стало исчезновение сигнала в подводном кабеле, ведущем к островам Пенху в Тайваньском проливе.

Об этом сообщает Reuters.

Береговая охрана заявила, что отправила три судна для задержания китайского судна Hong Tai 58, зарегистрированного в Того. Корабль бросил якорь возле морского кабеля в районе юго-западного побережья Тайваня примерно в то же время, когда он был отключен.

По данным береговой охраны, это связанное с Китаем судно, ходит под удобным флагом. Это свидетельствует, что оно зарегистрировано в другой стране, чем страна его владельца.

«Все восемь членов экипажа являются гражданами Китая, и (мы) не исключаем возможности преследования со стороны Китая в серой зоне», - говорится в заявлении береговой охраны. В ведомстве добавили, что необходимо дальнейшее расследование.

Тайваньское министерство цифровых технологий сообщило, что услуги связи были перенаправлены на другие кабели между Тайванем и другими офшорными островами, в частности архипелагом Пенху.

Высокопоставленный чиновник службы безопасности Тайваня на условиях анонимности сообщил Reuters, что правительство рассматривает этот инцидент как вопрос национальной безопасности.

«Это выходит за пределы рядового случая», - сказал чиновник.

По его словам, Hong Tai 58 с субботы находится в водах к юго-западу от Тайваня и не отвечает на неоднократные вызовы береговой охраны.

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