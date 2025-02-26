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Армия Израиля атаковала военные объекты на юге Сирии

  • 26.02.2025, 8:18
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Армия Израиля атаковала военные объекты на юге Сирии

Министр обороны Исраэль Кац подтвердил удары.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по «военным целям» на юге Сирии. В частности были атакованы представлявшие опасность склады с оружием.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Военные отметили, что в течение последних нескольких часов Израиль нанес удары по военным объектам на юге Сирии, среди которых были командные центры и многочисленные объекты с оружием.

«Присутствие военных сил и средств в южной части Сирии представляет угрозу для граждан Израиля. ЦАХАЛ будет продолжать действовать с целью устранения любой угрозы для граждан Государства Израиль», - отмечается в сообщении.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил удары по южной Сирии после сообщений о взрывах в нескольких районах к югу от Дамаска. Он предупредил, что Израиль «не допустит, чтобы юг Сирии превратился в юг Ливана».

Атаки были нанесены после того, как несколько израильских чиновников, в том числе премьер-министр Беньямин Нетаньяху, в последние дни потребовали демилитаризации юга Сирии и предупредили, что Израиль не допустит продвижения сирийской армии к югу от Дамаска.

«Мы не будем ставить под угрозу безопасность наших граждан. Любая попытка сил сирийского режима и террористических организаций страны закрепиться в зоне безопасности на юге Сирии, будет встречена огнем», - отметил Кац.

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