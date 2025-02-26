Дроны проводят самую массированную атаку на Крым за последнее время 1 26.02.2025, 8:24

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На оккупированном полуострове раздаются взрывы.

В разных частях временно оккупированного полуострова раздавались взрывы: громко было в Керчи, вблизи военного аэродрома Саки, в Джанкое и в районе Севастополя. Сообщают о перекрытии движения на Крымском мосту.

Ударные беспилотники пролетали через Джанкой и двигались в направлении поселка Красноармейское, с военного аэродрома Бельбек взлетели самолеты, активно работала противовоздушная оборона: так ночью украинские дроны атаковали Крымский полуостров. В разных уголках оккупированного Крыма фиксировали взрывы, а местные Telegram-каналы назвали ночную атаку ВСУ по полуострову «самой массированной за последнее время».

«Фокус» собрал информацию относительно атаки о Крыму, которая продолжалась ночью с 25 на 26 февраля.

«Губернатор» временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал около 23:00 часов 25 февраля взрывы, которые были слышны вблизи города. По его словам, местные услышали звуки работы противовоздушной обороны, которые якобы сбили ударные беспилотники над Черным морем.

«Громкие звуки, которые были слышны, — это дежурные средства ПВО, которые перехватили и уничтожили 4 БпЛА над акваторией Черного моря на высоте почти 1,5 километра на значительном расстоянии от берега», — написал он в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что «все под контролем», а жителей Севастополя призвал «сохранять спокойствие», поскольку атака беспилотников продолжалась.

Примерно в то же время местные каналы сообщали о взрывах в районе аэродрома Бельбек. Там активно работала противовоздушная оборона.

Жители оккупированного полуострова также слышали взрывы вблизи Керчи, ориентировочно в районе села Бондаренково. Там также активно работала ПВО.

Громко было также в районе аэродрома Саки, который Россия использует для своих военных целей. Неподалеку от аэропорта раздавались взрывы, местные слышали работу стрельбу крупным калибром. Видео, на котором слышно работу российской ПВО, распространили местные каналы.

О последствиях атаки украинских дронов пока нет информации. Сообщают, что россияне перекрыли Крымский мост из-за атаки. Российские военные сообщают о массовых запусках дронов в направлении Крыма из района Одессы.

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