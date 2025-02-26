Высокоточный удар ВСУ по вражескому пункту «Троебортное» на Брянщине показали на видео 26.02.2025, 8:41

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Удар был нанесен украинским истребителем «МиГ-29» из бригады «Призрак Киева».

Вчера в Сети появились кадры с Брянщины, на которых можно увидеть заснеженный пункт пропуска «Троебортное», а также взрывы на его территории, передает «Диалог.UA».

Паблик «Соняшник» сообщает, что удар был нанесен украинским истребителем «МиГ-29», входящим в состав 40-й бригады «Призрак Киева».

Источник предполагает, что для атаки на пункт пропуска были использованы две авиабомбы AASM.

По данным паблика, на территории «Троебортного» находился как личный состав вражеской армии, так и средства связи и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Благодаря авиабомбам, поставляемым Киеву Западом, украинская авиация все чаще наносит удары по командным пунктам врага.

Так, 19 февраля авиация ВСУ нанесла бомбовый удар по вражеским войскам на оккупированной территории Запорожской области. А 17 февраля аналогичный удар был нанесен возле села Чумацкое.

В отчете Генштаба ВСУ сообщалось, что в результате этих атак были уничтожены фортификационные сооружения, площадка для запуска дронов и место дислокации живой силы противника.

Еще в феврале украинская авиация нанесла удар в районе оккупированных Олешек на Херсонщине. Тогда целью атаки стал подземный тоннель оккупантов, сооруженный прямо под трассой.

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