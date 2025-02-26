Банды совершили новое нападение на столицу Гаити 26.02.2025, 8:48

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Фото: Reuters

Убиты десятки людей.

В Гаити вооруженные банды совершили атаку на столичный район Дельмас. В результате нового нападения погибли десятки мирных жителей.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что нападение боевиков на гаитянскую столицу произошло перед рассветом во вторник. По данным западных СМИ, жертвами нападения стали три десятка человек.

После атаки новые жители района Дельмас были вынуждены бежать, поскольку банды продолжают бесконтрольно действовать в этой карибской стране.

Более 1 миллиона гаитян, что составляет около 10% самой густонаселенной страны Карибского бассейна, были внутренне перемещенными из-за многолетнего конфликта, во время которого хорошо вооруженные и финансируемые банды расширили и укрепили свой контроль над большей частью столицы, и прилегающими районами.

В разговоре с Reuters жители района Дельмас рассказали, что были в панике, и во время атаки боевики, среди прочего, сожгли человека «на глазах у его ребенка».

Программный директор местной правозащитной группы RNDDH Рози Огюст Дюсена сказала, что ее организация пока не может оценить количество погибших, но есть сообщения о нескольких людях, которые были убиты или в которых стреляли, а также несколько подожженных домов.

«Согласно информации, которую мы получили, вооруженные банды свирепствуют. Они атакуют несколько территорий одновременно, и это всегда один и тот же способ действия: убийства, поджоги, огнестрельные ранения, изнасилования и так далее», - сказал Дусена.

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