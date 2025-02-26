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Белоруска в 17 лет знает шесть языков, учится в польском лицее и преподает

  • 26.02.2025, 8:52
  • 1,190
Белоруска в 17 лет знает шесть языков, учится в польском лицее и преподает

Девушка поделилась своей историей и планами на будущее.

Юстине всего 17, но она уже преподает, говорит на шести языках и точно знает, чего хочет от будущего. Китайский, немецкий, польский, английский, русский, белорусский — идеальное CV уже в кармане. При этом девушка учится на домашнем обучении в польском лицее, что дает ей свободу в расписании, но требует железной дисциплины. Портал adu.place поговорил с ней про поступление в Польшу и как не потерять мотивацию, когда целей много, а времени мало.

Поступление в польский лицей и домашнее обучение

После окончания 9-го класса в 2023 году Юстина поступила в лицей Изабеллы Чарторыйской в Варшаве в первый класс старшей школы. Этот этап — своего рода адаптация для всех учеников и учениц, не только для иностранцев. Даже для поляков это сложный период, ведь учащиеся приходят из разных школ. Учителя обычно готовы поддержать и помочь, если что-то непонятно. Для иностранных студентов такая поддержка особенно важна. Если уровень языка еще не высокий, адаптироваться в первом классе значительно проще, чем сразу попасть в организованный коллектив во втором. Юстина знает это не понаслышке, ведь ей пришлось переводиться как в первый, так и во второй класс. Разница была ощутимой, и, по ее мнению, для иммигрантов первый класс — оптимальный вариант.

Поступление прошло гладко: документы подавались летом, затем было собеседование с директором. Хотя польский Юстины тогда не был беглым, проблем не возникло. Главное — заранее изучить требования и написать мотивационное письмо с достижениями и целями. Юстина поступила без конкурса благодаря высоким оценкам и дипломам за олимпиады, но иногда ответы от школ могут задерживаться на месяцы или вовсе не приходить.

После первого года обучения Юстина решила перевестись в лицей Шарля де Голля в Познани. В целом, лицей Изабеллы Чарторыйской ее устраивал, но хотелось большего академического вызова. Лицей в Познани имеет высокий рейтинг и сильную программу, но у Юстины не сложились отношения как с коллективом, так и с преподавательским составом. В итоге она выбрала домашнее обучение через платформу Centrum Edukacji Domowej (Центр домашнего обучения). Эта система позволяет студентам и студенткам подключаться к разным лицеям по всей Польше, выбирая учебное заведение не только по расположению, но и по программе. Главными причинами перехода на дистанционное обучение стало желание самостоятельно организовать свое время так, чтобы успевать и работать, и учиться.

Про изучение языков

Языки всегда были частью жизни Юстины: дома создавалась языковая среда в виде просмотров фильмов на английском, а старшая сестра, которая хорошо ими владеет, стала примером. Первыми языками были школьные английский и немецкий (его, правда, Юстина забросила в 11 лет, но позже вернулась), через несколько лет добавился китайский (он был факультативным предметом в средних классах). Несмотря на редкие занятия, через два с половиной года Юстина сдала экзамен в Институте Конфуция на B1, выучив около 600 иероглифов. В китайском языке более 60 000 иероглифов, но для свободного владения достаточно 3500. Польский Юстина изучала с преподавательницей около 9 месяцев, но первый опыт оказался неудачным. Преподавательница опаздывала, не присылала домашних заданий. Это демотивировало, но смена преподавательницы полностью изменила ситуацию. Факт того, что от наставника, его внимания и помощи многое зависит, подтвердился.

В изучении языка самое главное — постоянство. Ряд научных исследований доказали, что постоянство в обучении важно еще и потому, что два процесса в мозге, такие как синаптический прунинг (процесс, при котором мозг оптимизирует связи, сокращая их количество и заменяя старые более эффективными) и пластичность (связи могут усиливаться или ослабляться со временем), играют ключевую роль.

У каждого есть свой способ запоминания, но важно найти четкую цель. Понимать, зачем ты учишь язык, и осознавать, что мотивация должна идти от тебя, а не от кого-то другого. Например, когда Юстина учила английский ее мотивировала цель читать литературу в оригинале. Кстати, такие же рекомендации дают и ученые Йельского университета, выделяя погружение в языковую среду, постоянство, цель и поиск личного подхода в обучении языка ключевыми факторами.

По словам Юстины, невозможно развить способности, если не приложить усилия. Даже если у вас есть склонность к языкам этот талант может остаться неразвитым из-за отсутствия практики. Изучение языков — это не просто запоминание слов и правил грамматики, а мощная тренировка для мозга. Исследования показывают, что освоение нового языка развивает когнитивные способности, улучшает память и концентрацию, в буквальном смысле — увеличивает размер мозга. А еще любая новая информация дается легче, если создать комфортную среду, использовать программы для систематизации знаний, куда реально захочется заходить. Сразу становится легче и приятнее учится.

Путь к преподаванию и планы на будущее

Летом 2024 года Юстина сдала IELTS на 7,5 балла. Хотя она не готовилась интенсивно в течении нескольких лет, за пару месяцев до экзамена пришлось проходить много тренировочных тестов. При подготовке к экзамену была важна усидчивость и систематичность. Хотя прокрастинация давала о себе знать — писать постоянно те же эссе выматывало.

После сдачи экзамена Юстина не думала, что будет преподавать, но когда пришел результат, пришла и мысль попробовать себя в репетиторстве. Юстина работает с разными людьми — от детей до взрослых. По ее словам, это была интересная задача — заинтересовать их в учебе, адаптируя материалы под конкретные запросы и хобби.

Все происходящее помогает чувствовать Юстине уверенность в настоящем, но при этом у нее есть четкий план на будущее — поступать на международное право. Это решение было еще в 11 лет, и хотя она не исключает, что может передумать, это облегчает жизнь — не нужно каждый год переживать о выборе профессии. В наше время всегда можно переучиться, если понадобится. Главное — желание учиться и развиваться, а остальное всегда можно изменить.

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