У путиниста Филиппа Киркорова появилась новая зависимость 26.02.2025, 9:01

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Филипп Киркоров

Артист потратил на нее немалую сумму.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину и ездил развлекать оккупантов на временно оккупированный Донбасс, рассказал, что «увлекся искусством» и у него даже появилась зависимость от него, пишет «Главред».

Как признался Киркоров российским пропагандистам, он скупает работы современных авторов.

Оказывается, путинист начал даже коллекционировать произведения российских художников.

«Одна из таких работ обошлась Филиппу в 1 млн 750 тысяч рублей. Еще за одно произведение искусства исполнитель отдал уже 2 млн рублей», - написали росСМИ.

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