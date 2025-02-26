Беспилотники масштабно ударили по Краснодарскому краю РФ 26.02.2025, 9:12

В Анапе прогремели мощные взрывы, аэропорт Сочи закрыт.

В России ударные дроны масштабно атакуют Краснодарский край. В Анапе прогремели мощные взрывы, в аэропорту Сочи приостановили прием и отправку авиарейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

По данным ВЧК-ОГПУ, Краснодарский край массированно атакуют дроны-камикадзе. В небе над Анапой раздаются взрывы, работает противовоздушная оборона. В аэропорту Сочи введен план «Ковер».

Паблик также обнародовал видео взрывов.

Паблик Mash сообщил о по меньшей мере пяти взрывах в небе над городом Анапа. Предварительно, работает ПВО. По словам местных, взрывы начались около 00:10 МСК (23:10 по Киеву).

«В районе поселков Виноградный, Витязево и над самой Анапой, было слышно до 10 громких звуков. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», - говорится в сообщении.

В аэропорту Сочи ввели план «Ковер» из-за фиксации в небе БПЛА. Воздушные суда не принимают и не выпускают с 01:47 МСК (00:47 по Киеву).

Обновлено

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате дроновой атаки в нескольких муниципалитетах повреждены три дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Темрюкском районе выбило стекло в частном доме в станице Старотитаровской, в поселке Стрелка повредило крышу еще одного домовладения.

В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили.

В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозяйственная постройка.

Обновлено 04:52

По данным паблика ASTRA, в небе над городом Туапсе прозвучали более 40 взрывов. Местные жители сообщают об атаке на Туапсинский морской торговый порт.

Над Черным морем были видны яркие вспышки работы ПВО. После уничтожения нескольких БПЛА обломки упали на жилые участки.

По словам очевидцев, это одна из самых масштабных атак ВСУ на город за все время.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com