«Путин уже понял»: Пионтковский рассказал о разрушении планов Кремля

«Путин уже понял»: Пионтковский рассказал о разрушении планов Кремля1
- 26.02.2025, 9:43
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Политические надежды Москвы рухнули.
Причины пророссийской риторики Трампа кроются в идеологической близости лидера США с Путиным, а также в том, что Путин его безудержно вербует. Такое мнение высказал российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пионтковский во время беседы с Романом Цимбалюком.
По мнению эксперта, Путин уже понял, что в этой модели войны он не сможет дойти ни до Киева, ни до Днепра. Но поскольку его цель остается неизменной (полное уничтожение Украины), он рассчитывает вызвать политический кризис внутри нашей страны.
В этом смысле требование Трампа к Зеленскому провести выборы сильно играет на руку Кремлю. Тем не менее, реакция украинского общества показала тщетность подобного намерения Путина.
«Многим в Украине не нравится Зеленский, но когда речь о нем идет не просто как о президенте или человеке, а как о символе украинского государства, большинство украинцев немедленно объединяются вокруг этого символа», – отметил политолог.
В мутной воде политического кризиса Путин хотел предложить новые смыслы, на которые клюнут украинские политики, и создать что-то типа «Украинской мечты» (пророссийская партия в Грузии – ред.). Мол, нам все равно не справится с Россией, поэтому нужно найти с ней общий язык.
«Так вот, эти надежды рухнули. Сейчас украинское общество демонстрирует невероятное сплочение. И все эти попытки вызывают еще большую ненависть к врагу», – заключил Пионтковский.