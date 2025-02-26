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«Путин уже понял»: Пионтковский рассказал о разрушении планов Кремля

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  • 26.02.2025, 9:43
  • 10,008
«Путин уже понял»: Пионтковский рассказал о разрушении планов Кремля
Андрей Пионтковский

Политические надежды Москвы рухнули.

Причины пророссийской риторики Трампа кроются в идеологической близости лидера США с Путиным, а также в том, что Путин его безудержно вербует. Такое мнение высказал российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пионтковский во время беседы с Романом Цимбалюком.

По мнению эксперта, Путин уже понял, что в этой модели войны он не сможет дойти ни до Киева, ни до Днепра. Но поскольку его цель остается неизменной (полное уничтожение Украины), он рассчитывает вызвать политический кризис внутри нашей страны.

В этом смысле требование Трампа к Зеленскому провести выборы сильно играет на руку Кремлю. Тем не менее, реакция украинского общества показала тщетность подобного намерения Путина.

«Многим в Украине не нравится Зеленский, но когда речь о нем идет не просто как о президенте или человеке, а как о символе украинского государства, большинство украинцев немедленно объединяются вокруг этого символа», – отметил политолог.

В мутной воде политического кризиса Путин хотел предложить новые смыслы, на которые клюнут украинские политики, и создать что-то типа «Украинской мечты» (пророссийская партия в Грузии – ред.). Мол, нам все равно не справится с Россией, поэтому нужно найти с ней общий язык.

«Так вот, эти надежды рухнули. Сейчас украинское общество демонстрирует невероятное сплочение. И все эти попытки вызывают еще большую ненависть к врагу», – заключил Пионтковский.

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