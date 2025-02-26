В Беларуси подорожают некоторые марки сигарет
- 26.02.2025, 9:48
Отдельные — сразу на 35 копеек.
В Беларуси в марте подорожают отдельные марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам (МНС).
У Гродненской табачной фабрики «Неман» в марте на 35 копеек подорожают NZ CHARM Рэд и NZ CHARM Браун — с 4,65 до 5 рублей.
«Беларусьторг» увеличит на 10 копеек стоимость всех сигарет CHAPMAN — до 7,8 рубля.
Остальные импортеры и производители сигарет, судя по данным МНС, не намерены в следующем месяце поднимать стоимость своей продукции.
Напомним, с января 2025 года власти повысили ставки акцизов на сигареты как первой, так и второй ценовой групп. Так, для первой они выросли с 106,88 до 119,59 рубля (увеличение на 11,9%), а для второй — с 155,85 до 163,64 рубля (повышение на 5%).
В 2024-м их поднимали на 11,8 и 6% соответственно.