WSJ: Европейские лидеры ищут самый совершенный способ убедить Трампа 10 26.02.2025, 9:56

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Политики пытаются нащупать баланс.

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры пытаются усовершенствовать «искусство убеждения», чтобы склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону.

Как пишет The Wall Street Journal, во время встречи в Белом Доме Макрон надавил на Трампа, чтобы тот предоставил американскую военную поддержку для тысяч военнослужащих, которые Великобритания и Франция готовы разместить в Украине в случае заключения мирного соглашения. По словам одного из чиновников, лидеры не обсуждали конкретные идеи, но «Трамп был открыт для этой идеи, и Макрон покинул Вашингтон, полагая, что у него есть взаимопонимание с Трампом».

Как пишет издание, стремление Трампа договориться о скорейшем прекращении войны в Украине и его желание сблизиться с Россией заставляют европейских лидеров пробовать свои силы в мастерстве, которое они считают жизненно важным для безопасности континента: уговоры Трампа.

«Эта практика принимает различные формы - лесть, обратная психология и помпезность, но ее конечная цель - направить его к нужным внешнеполитическим целям. Политики, которые гордятся тем, что умеют «нашептывать» Трампу, говорят, что основой является понимание его «инстинктов по заключению сделок», - пишет издание.

В последние дни в Вашингтон прибыла целая процессия чиновников и мировых лидеров с целью очаровать, уломать и в конечном итоге убедить Трампа в том, что он собирается совершить историческую ошибку, встав на сторону Москвы против интересов Украины и ее европейских союзников. Однако пока не совсем ясно, работают ли эти уговоры, отмечает WSJ.

Как отмечает издание, для Европы многое поставлено на карту. Решение Трампа настаивать на скорейшем установлении мира в Украине может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину и подорвать трансатлантические связи в области безопасности, которые были гарантом относительного мира во всем мире.

Следующим человеком, который попытается задобрить Трампа, станет британский премьер Кир Стармер. Его помощники надеются, что сочетание теплых слов, обещаний увеличить военные расходы и общей британско-американской истории поможет ему убедить президента США скорректировать свой курс.

Объявляя во вторник об увеличении военных расходов Великобритании, Стармер даже призвал к «миру через силу» - излюбленной фразе Трампа. Британский премьер-министр также будет использовать возможность государственного визита в Великобританию для встречи Трампа с королевской семьей, которой президент восхищается.

При этом план размещения европейских сил в Украине отчасти призван апеллировать к деловой натуре Трампа. Великобритания и Франция обещают принять «участие в игре» в Украине, направив туда миротворческие силы, чтобы США не пришлось этого делать.

При этом уговоры Трампа являются крайне рискованным делом, отмечает WSJ:

«Лидеры должны найти правильный баланс между тем, чтобы польстить лидеру самой мощной армии в мире, и тем, чтобы выбрать подходящий момент для отстаивания своей позиции».

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