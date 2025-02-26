«Калгари» Соловьева и Шаранговича победил «Вашингтон» Протаса 26.02.2025, 10:04

Илья Соловьев

Белорусская ночь в НХЛ.

«Калгари» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ, пишет sport5.by.

«Вашингтон» — «Калгари» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: 0:1 — Поспишил (11, Ломберг, СОЛОВЬЕВ), 0:2 — Коронато (17, Баль), 1:2 — Овечкин (45, Строум, Карлсон), 1:3 — Юбердо (56, Кадри)

Вратари: Томпсон 22/25 — Владарж 26/27

На 11-й минуте встречи результативной передачей отметился Илья Соловьев. Белорусский защитник «Калгари» провел на льду 11 минут 51 секунду (1:13 – в меньшинстве), сделал четыре силовых приема и закончил встречу с показателем полезности "+1". Соловьев впервые в нынешнем сезоне НХЛ набрал результативный балл.

The Marty-Roon Dawg-Lombo line is BUZZING and they're rewarded with a big goal in Washington! pic.twitter.com/Ju4YhqJ6fl — Calgary Flames (@NHLFlames) February 26, 2025

Еще один белорус в составе «Калгари» — форвард Егор Шарангович провел на льду 14:37 (из них 1:32 в большинстве и 0:59 в меньшинстве), нанес 1 бросок, совершил 1 перехват и заработал показатель полезности «0». В сезоне у Егора 49 матчей, 22 (11+11) очка, показатель полезности «-5», 4 минуты штрафа.

Белорусский форвард проигравшего «Вашингтона» Алексей Протас не смог отметиться результативными действиями. В итоге он провел на льду 17:26 (из низ 1:21 в меньшинстве), нанес 2 броска (из них 1 мимо), заблокировал 1 выстрел соперника, допустил 1 потерю, и заработал показатель полезности "0". Для Протаса эта игра стала 58-й в сезоне. Всего Алексей набрал 50 (23+27) результативных баллов.

«Вашингтон» с 84 очками в 58 играх идет на 1-м месте в таблице Восточной конференции.

«Флэймз» с 64 баллами в 57 играх занимают 8-е место в таблице Западной конференции.

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