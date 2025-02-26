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Из-за забастовки в аэропорту Мюнхена отменят большинство рейсов

  • 26.02.2025, 10:08
Из-за забастовки в аэропорту Мюнхена отменят большинство рейсов

Предупредительная забастовка начнется в четверг в полночь.

Большинство рейсов в аэропорту Мюнхена будут отменены в четверг и пятницу из-за забастовки работников аэропорта.

Об этом сообщает DW.

Руководство аэропорта сообщило, что авиакомпании, работающие в аэропорту, скорее всего, отменят большинство из примерно 1 600 рейсов, запланированных на эти два дня.

Пассажирам посоветовали обратиться к своим авиакомпаниям для получения более конкретной информации о рейсах.

Предупредительная забастовка начнется в четверг в полночь и продлится 48 часов до полуночи пятницы.

Аэропорт Мюнхена – один из самых занятых транспортных узлов Германии, в основном для флагманской немецкой авиакомпании Lufthansa.

В начале недели профсоюз Verdi также призвал работников сложить инструменты в аэропортах Кельн/Бонн и Дюссельдорф.

Забастовка произошла на фоне того, что Verdi требует улучшения условий труда для работников в государственном секторе Германии как на местном, так и на национальном уровнях.

Требования включают в себя повышение заработной платы на 8%, а также три дополнительных оплачиваемых праздничных дня.

Новый раунд переговоров во вторник завершился без прорыва.

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