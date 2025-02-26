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Польша готовит гражданские аэропорты к военным потребностям

  • 26.02.2025, 10:32
  • 1,428
Польша готовит гражданские аэропорты к военным потребностям
Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена
Фото: Charter97.org

Министр обороны Косиняк-Камыш раскрыл подробности.

Польша сейчас активно работает над приспособлением гражданских аэропортов к военным потребностям. В частности, ведутся переговоры по модернизации аэропортов для оборонных целей.

Об этом сообщило Polskie radio.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна должна расширить сеть аэропортов двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских, так и для военных нужд.

«Каждый аэропорт должен быть адаптирован и определенным образом приспособлен к возможности сотрудничать, работать с военными», - подчеркнул он.

«В Польше уже есть аэродромы, которые выполняют обе функции. Например, международный аэропорт Краков-Балицы, где расположена военно-воздушная база, или часть аэропорта имени Фридерика Шопена в Варшаве, которая также используется военными», - добавил Косиняк-Камыш.

В свою очередь, заместитель министра инфраструктуры Мацей Ласек подтвердил, что правительство проводит переговоры о расширении этой практики на 15 гражданских аэропортов. Он пояснил, что в военной части аэропортов могут размещаться транспортные узлы, пункты эвакуации, центры оказания помощи или грузовые хабы.

На вопрос о сроках готовности этой инфраструктуры он ответил, что «это уже происходит».

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