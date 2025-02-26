Новый для Беларуси гриб нашли в Беловежской пуще
- 26.02.2025, 10:43
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Он съедобен, но есть рекомендуется только молодые грибы.
В Беловежской пуще в августе 2024 года впервые обнаружили гриб, внешне похожий на вид, который ранее не фиксировался в Беларуси, — мерипилус гигантский (Meripilus giganteus). Ученые из Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси после лабораторных исследований подтвердили, что найденный гриб принадлежит именно к этому виду, сообщает «Еврорадио».
Как отмечают сотрудники Нацпарка Беловежская пуща, внешне этот гриб очень красив. Он растет возле стволов и пней многих лиственных деревьев, предпочитая дубы. Плодовые тела гриба могут расти также на погруженной в почву древесине, при этом они имеют многочисленные шляпки.
Масса плодового тела у крупных экземпляров мерипилуса гигантского может достигать 25-30 кг. Он считается съедобным, но рекомендуется использовать в пищу только молодые мерипилусы, имеющие мягкую и нежную мякоть. Правда, у некоторых людей этот гриб может вызвать расстройство желудка.